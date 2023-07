Vem sistemi annuncia l’acquisizione di Neen per offrire servizi cloud native

Vem sistemi, system integrator forlivese, ha finalizzato l’acquisizione di Neen, Managed Cloud Provider specializzato nella progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture distribuite e ad alta affidabilità, tra i primi in Italia ad avere competenze su sistemi elastici e a introdurre il Cloud nella gestione dei servizi IT.

L’acquisizione di Neen rientra nella strategia di Merge & Acquisition che il Gruppo Vem ha disegnato diversi anni fa e che prevede acquisizioni mirate su aree tecnologiche complementari o adiacenti alle aree di intervento in cui opera il gruppo. Neen è una “cloud services boutique” che ha forti competenze in ambito Cloud distribuito. L’acquisizione rappresenta un rafforzamento e una estensione sinergica di expertise e clienti che il Gruppo Vem riteneva da tempo un passo necessario per rafforzare e accelerare la propria presenza su aree di mercato e tecnologiche strategiche, per continuare ad essere sempre più competitiva nell’agone dell’ICT e del digitale in generale.

L’acquisizione, inoltre, si colloca all’interno di una strategia ben definita dal Gruppo che ha l’obiettivo di fondare i servizi offerti ai propri clienti su quattro pillar: technology integration con Vem sistemi, cybersecurity con Certego, software development con Mydev e infine Cloud integration con Neen.

Le dichiarazioni di Vem sistemi e Neen

“Questa acquisizione rappresenta per il Gruppo Vem una solida base su cui realizzare gli investimenti congiunti del gruppo in area cloud technologies nell’ottica di fare davvero la differenza nell’estrarre valore dalle soluzioni che quotidianamente vengono proposte ai clienti in questa continua evoluzione digitale delle imprese” afferma Stefano Bossi, CEO & GM Vem sistemi “Oggi, con l’ingresso di Neen, siamo in grado di mappare interamente il ciclo di vita del distributed cloud, dalla fase di advisory, fino alle operations, passando per il design & delivery”.

“L’ingresso di Vem nel capitale sociale di Neen rappresenta un volano per la crescita della società.” Prosegue Marco Zani, Amministratore Delegato e Vice Presidente di Neen “La società ha da sempre puntato sull’innovazione e sull’eccellenza dei servizi a valore in ambito Cloud. Negli ultimi anni, raccogliendo le nuove sfide del mercato, abbiamo lavorato per consolidare le competenze del team in ambito DevOps e automazione delle infrastrutture a microservizi, competenze che siamo impazienti di poter mettere a disposizione del gruppo Vem.”

“Nel contesto attuale, le rapide oscillazioni del mercato esercitano una forte pressione sui CIO di ogni organizzazione che devono ripensare le infrastrutture ICT in una logica maggiormente orientata al Cloud. L’ingresso organico di Neen nel Gruppo Vem estende ed accelera le nostre capacità di realizzare infrastrutture software oriented che rispondano a questo nuovo scenario” conclude Marco Bubani, Direttore Innovazione Vem Sistemi e Presidente Neen.

Chi è Neen

Neen è un’azienda basata a Milano composta da un team di circa 20 persone che si caratterizza per le forti competenze verticali, si pone infatti l’obiettivo di aiutare ad utilizzare al meglio il Cloud per il successo dei progetti dei propri clienti occupandosi di tutti gli aspetti tra cui: personalizzazione e tuning dei servizi disegnati su misura in base alle esigenze del progetto, una forte attenzione all’industrializzazione dei processi a garanzia degli standard di qualità richiesti dal mercato, affiancamento nella scelta e progettazione di soluzioni appoggiate ai più importanti Cloud pubblici, supporto tecnico certificato 24/7.