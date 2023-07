Veeam: perché la mobilità dei dati è importante

Michael Cade, Global Field CTO Cloud Native Product Strategy, Veeam, spiega perché i team IT devono assicurarsi di avere un’adeguata mobilità dei dati nei loro ambienti.

Sebbene le strategie di trasformazione digitale siano state accelerate dalla pandemia, con il ritorno dei lavoratori in ufficio le organizzazioni di tutto il mondo stanno iniziando a prendere in considerazione la possibilità di riportare le applicazioni in sede. E con le pressioni finanziarie che iniziano a farsi sentire, dove e come vengono archiviati i dati diventa ancora più importante.

Non si tratta però di una decisione puramente finanziaria, poiché è necessario considerare i requisiti tecnici e di sicurezza per mantenere le prestazioni e proteggersi dalle minacce informatiche come il ransomware. Di conseguenza, le aziende stanno rivalutando sempre più spesso le loro strategie cloud e valutano se spostare i carichi di lavoro nel cloud, esplorare diversi fornitori, rimpatriare nei loro data center o un mix di tutti e tre in base alle loro esigenze specifiche. Ma per poter sfruttare al meglio queste diverse opzioni, è fondamentale prestare molta attenzione alla mobilità dei dati.

Trasportati dai venti del cambiamento

Per capire perché la mobilità è importante, vale la pena di guardare indietro a come siamo arrivati a questo punto.

La pandemia ha spalancato le porte al lavoro in remoto. Prima, quando tutto era contenuto nel data center, ci si doveva preoccupare solo di quell’ufficio e forse di altri uffici collegati. Poiché la Covid-19 ha costretto tutti a spostarsi in sedi remote e ha creato la necessità di un flusso costante di servizi e dati, circa l’81% delle aziende ha accelerato la migrazione verso il cloud, portando alla “Grande delocalizzazione“.

Ma quando le persone sono tornate in ufficio, hanno iniziato a porsi delle domande. Le aziende vedevano aumentare i costi del cloud, eppure molte avevano ancora i server fisici fermi a prendere polvere. Allora perché non riportare i carichi di lavoro e i dati in sede, come erano prima, utilizzando l’investimento hardware già fatto? Si tratta del “rimpatrio” e, sebbene non sia una strada percorsa da tutti, è un percorso ben battuto negli ultimi anni, per i suoi vantaggi economici e per il maggiore controllo che offre ai team IT. Il Veeam Data Protection Trends Report, ad esempio, ha rilevato che nel 2023 la percentuale media di server on-premise nelle aziende aumenterà per la prima volta da oltre tre anni.

Tuttavia, l’altra opzione a questo bivio è quella di “raddoppiare” il cloud. Forse la forza lavoro non sta tornando in sede, oppure l’azienda e i servizi correlati sono cresciuti così tanto che non ha ancora senso avere dei server in sede. Se le aziende si sono sbarazzate dell’infrastruttura fisica durante la pandemia, allora non vale la pena acquistare e mantenere di nuovo tutta l’infrastruttura. In questo caso, le aziende vogliono ancora ottimizzare i costi, ma devono farlo nel cloud, attraverso una riarchitettura in soluzioni più cloud-native come Platform as a Service (PaaS) o un servizio di database gestito in cui l’utente non deve preoccuparsi dell’hardware sottostante, del sistema operativo e delle patch.

Dati e carichi di lavoro: riprendere il controllo

Mentre la pandemia ha costretto la maggior parte delle aziende a un difficile passaggio al cloud, ora che il polverone si è posato, l’importante è avere delle opzioni. I team IT possono spostare e riorganizzare la propria infrastruttura come meglio credono per soddisfare le proprie esigenze e i propri requisiti. Molte grandi organizzazioni adottano strategie ibride o multi-cloud, che non si adattano a tutti, ma possono scegliere la soluzione giusta per ogni carico di lavoro, caso per caso. Ma anche se questo è possibile, non è necessariamente facile. Per molte aziende la migrazione al cloud per la prima volta, anche se si tratta di un semplice “lift and shift”, è una vera impresa. Per sfruttare al meglio le diverse opzioni disponibili, è necessario assicurarsi di poter spostare facilmente i carichi di lavoro quando necessario.

Una delle prime cose che le aziende devono fare è evitare il cloud lock-in. Questo è più facile a dirsi che a farsi, a causa dei molti modi in cui un’organizzazione può rimanere “bloccata”. Tra questi: l’integrazione con servizi e API proprietari che possono essere difficili da replicare, le competenze e le conoscenze specifiche del fornitore che impediscono ai team di lavorare con un cloud diverso e la “gravità dei dati” se un’azienda è concentrata su un unico cloud, il che rende enormemente più facile lavorare con carichi di lavoro in massa. In alternativa, è possibile che i team IT si escludano da altri ambienti e cloud costruendo un’architettura che non funziona o non si traduce in nessun altro luogo. In altre parole, si può togliere dal cloud attuale, ma non si adatta a nessun altro.

Una volta superata questa sfida, le aziende devono pensare a come spostare i dati da un ambiente all’altro in modo sicuro, evitando di perdere o rendere temporaneamente indisponibili i carichi di lavoro critici. Il modo più sicuro per farlo è quello dei backup coerenti con le applicazioni. In questo modo non si influisce su nulla in produzione, ma si replica un clone con cui effettuare la migrazione e si può verificare se le cose nel nuovo ambiente funzionano prima di mettere offline il vecchio.

La “R” mancante

Se da un lato garantire la mobilità offre un valore solo in termini di supporto alle migrazioni più semplici (non si prevede di cambiare casa continuamente, ma se è necessario, bisogna essere in grado di portare i mobili fuori dall’edificio), dall’altro può essere trasformativo in altri modi. Ad esempio, la possibilità di replicare e ospitare carichi di lavoro e applicazioni può consentire ai team di creare ambienti separati per attività quali test e analisi, senza rallentare l’applicazione quotidiana. In sostanza, le aziende possono sfruttare meglio e sbloccare il valore dei dati (spesso enormi) di cui dispongono.

C’è un ultimo motivo, non negoziabile, per cui i team IT devono assicurarsi di avere un’adeguata mobilità dei dati nei loro ambienti. Quando si parla di migrazione dei carichi di lavoro, è difficile non parlare per R. La saggezza convenzionale concorda sulle sette R della migrazione al cloud, ma quando si guarda al quadro generale che va oltre il passaggio unidirezionale al cloud, possiamo aggiungerne altre all’elenco. Quella che viene ignorata, spesso fino a quando non è troppo tardi? La recuperabilità.

In caso di incidente, la maggior parte delle organizzazioni dispone di backup per il ripristino e il recupero. Il problema può essere di piccola entità, come una macchina virtuale cancellata o una patch sbagliata. L’alternativa è un guasto su larga scala, esteso a tutto il sito, uno scenario di “incendio, inondazione e sangue” o un attacco ransomware. Secondo il Veeam Data Protection Trends Report 2023, l’85% delle aziende ha subito almeno un incidente di questo tipo nell’ultimo anno. In questi scenari, la presenza di un backup non è sufficiente. Se il vecchio ambiente non è disponibile, è contaminato o addirittura “isolato” come una scena del crimine, è necessario ripristinare i carichi di lavoro in un nuovo luogo.

Secondo lo stesso rapporto, le aziende scelgono di fare questo in modo molto diverso, con una ripartizione quasi al 50% tra ripristino on-premise e ripristino nel cloud. Indipendentemente da ciò, è necessario essere in grado di spostare facilmente i dati in modo sicuro ed efficiente per ridurre il più possibile i tempi di inattività: dover organizzare una migrazione nel cloud sullo sfondo di un’interruzione dell’attività non è un buon momento per imparare nuove lezioni, quindi conviene essere preparati.

Nell’attuale mondo del cloud ibrido, le aziende possono avere una maggiore flessibilità su dove e come gestire i carichi di lavoro, ma devono assicurarsi di avere la mobilità dei dati per trarne vantaggio. Nel momento in cui le organizzazioni rivalutano e rimodulano la loro impronta cloud, devono assicurarsi di poter spostare e recuperare i dati da un ambiente all’altro in modo sicuro e senza brutte sorprese.