Vedrai acquisisce la divisione Data Intelligence di Altea Federation

Continua la crescita del Gruppo Vedrai nella sua mission di portare l’intelligenza artificiale alle PMI, con la costituzione di Vedrai Data Intelligence – partecipata da Vedrai al 51% e da Altea Federation al 49% – che incorpora la divisione Data Intelligence di quest’ultima.

L’accesso alla tecnologia e alle informazioni è diventato essenziale per poter prendere decisioni consapevoli in ambito aziendale, anche per le imprese più piccole, tradizionalmente escluse dai processi di innovazione e spesso prive delle competenze e dei dati necessari per cogliere le opportunità dell’intelligenza artificiale e di altre tecnologie emergenti.

Vedrai, sottolinea l’azienda, è nata proprio con l’obiettivo di democratizzare l’AI, mettendola a disposizione di tutte le aziende, anche quelle poco digitalizzate. Ed è per sostenerle anche nella raccolta e nell’organizzazione dei dati, che Vedrai si è unita con Altea Federation, gruppo specializzato in consulenza direzionale e informatica con trent’anni di esperienza nella system integration, un fatturato che nel 2021 ha raggiunto i 140 milioni euro, 1.600 dipendenti e oltre 4.000 clienti.

L’operazione è nata con la creazione della joint venture Vedrai Data Intelligence, partecipata al 51% da Vedrai e al 49% da Altea Federation, e si è concretizzata con l’incorporazione del ramo d’azienda “Data Intelligence” di Altea Federation. La newco si configura così come uno dei principali player italiani in questo settore, portando in dote oltre 100 clienti e più di 50 addetti, con un fatturato complessivo per il 2022 stimato in oltre 6 milioni di euro.

Michele Grazioli, Presidente di Vedrai, ha affermato: “Portare l’AI anche alle PMI è per noi una missione, perché adottare tecnologie all’avanguardia è ormai una necessità, non più una scelta. Le imprese non ancora pronte devono essere aiutate e l’operazione con Altea Federation rappresenta una pietra miliare in questa direzione e nel nostro processo di creazione di un polo italiano per l’intelligenza artificiale.

Per una tecnologia che mette i dati al centro, è fondamentale diventare una realtà di eccellenza per il loro trattamento, integrando il più possibile la filiera. La scelta di Altea Federation come compagno di viaggio è una dimostrazione molto chiara della serietà con cui stiamo affrontando questo percorso, nel quale l’esperienza diventa l’altra gamba dell’entusiasmo“.

Andrea Ruscica, Presidente e Strategy Lead di Altea Federation, ha dichiarato: “La joint venture con Vedrai ci consente di convogliare oltre vent’anni di esperienza in questo campo verso un approccio ancora più integrato e innovativo, accompagnando il cliente dalla raccolta del dato fino alla generazione del massimo valore possibile dallo stesso. Vedrai e Altea Federation sono due mondi apparentemente molto diversi che, unendosi, creano una proposta di valore unica sul mercato, dove Descriptive e Predictive, insieme, sprigionano tutta la loro efficacia”.

A guidare la newco sarà Fabio Pisoni, CEO di Vedrai Data Intelligence: “La sfida che si prospetta è indubbiamente molto affascinante: le aziende che oggi non sono ancora preparate, potrebbero esserlo fra qualche anno, ma non sappiamo se e non sappiamo quando. Vedrai Data Intelligence nasce per sostenere queste aziende a raccogliere e valorizzare il proprio patrimonio di dati e a trasformarlo in informazioni strategiche facilmente accessibili e interpretabili, a partire dai servizi di Business Analytics e Financial Planning fino al Corporate Performance Management”.

