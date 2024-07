Tema particolarmente caldo in questo periodo a causa del bug generato da Crowdstrike, l’Osservabilità IT è l’approccio strategico che ogni azienda che adotta tecnologie cloud-native e sistemi IT complessi deve necessariamente adottare per passare da un monitoraggio passivo a una gestione proattiva e predittiva dei dati aziendali e ottenere i relativi vantaggi.

Di seguito alcuni articoli di cui consigliamo la lettura per approfondire il tema e per rispondere a queste domande:

Quali sono i vantaggi dell’Osservabilità IT?

La transizione verso l’osservabilità aziendale presenta numerosi vantaggi chiave, che vanno dall’attenuazione dei rischi legati all’adozione di nuove architetture cloud e alle sfide della sovranità dei dati, alla razionalizzazione del patrimonio IT e all’implementazione di tecnologie più ecologiche. Di seguito sono riportati cinque dei principali vantaggi della moderna osservabilità IT:

Ottimizzazione operativa. In tutti i settori, le prestazioni del sistema, l’affidabilità dell’infrastruttura e la velocità delle transazioni sono essenziali, che si tratti di gestione della rete per il settore energetico o di integrazione della supply chain per i rivenditori. Una strategia efficace di osservabilità aziendale può aiutare a soddisfare questi requisiti stabilizzando l’intero stack applicativo, riducendo le spese operative e prevenendo i tempi di inattività nei sistemi aziendali critici. Sicurezza e conformità. Le organizzazioni devono monitorare continuamente transazioni, comportamenti degli utenti e alert per mantenere sicurezza e conformità rilevando anomalie e indicatori di attività potenzialmente fraudolente o violazioni. L’osservabilità aziendale fornisce un approccio coeso per soddisfare questi obiettivi offrendo una visione end-to-end completa delle minacce e delle vulnerabilità delle applicazioni, valutate in base al livello di potenziale rischio per l’azienda. Esperienze ottimizzate. Integrando i dati sulle interazioni degli utenti, sui comportamenti omnicanale, sui percorsi dei clienti e sui modelli di acquisto, le organizzazioni possono adottare misure più efficaci per offrire esperienze coerenti e personalizzate. Ottimizzazione delle risorse. Il monitoraggio e l’analisi dei dati provenienti da più fonti consentono alle aziende di ottimizzare le prestazioni dei propri servizi IT e prevenire inutili tempi di inattività, riducendo al contempo il consumo non necessario di risorse e le emissioni di carbonio tramite un utilizzo efficiente delle risorse. Agilità e innovazione. Le organizzazioni hanno bisogno di supervisionare l’intera pipeline di innovazione, dall’ideazione all’implementazione, per identificare i colli di bottiglia e semplificare i processi di sviluppo e test. Le capacità di osservabilità aziendale mature consentono alle aziende di ridurre il time-to-market per l’innovazione semplificando il ciclo di sviluppo del prodotto, fornendo al contempo informazioni chiave sulle esigenze degli utenti e sulla fattibilità di potenziali aggiunte di funzionalità.

Per approfondire l’argomento dei vantaggi dell’Osservabilità IT entrando ancor più nel dettaglio…

