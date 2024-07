CrowdStrike: si poteva prevenire il bug? Il ruolo dell’Osservabilità IT

L’osservabilità IT può essere determinante nel mitigare e prevenire episodi critici come il bug di CrowdStrike che ha causato gravi disagi a livello globale.

Come si poteva prevenire il bug Crowdstrike?

Queste le parole di Alois Reitbauer, Chief AI Strategist di Dynatrace, leader mondiale nel campo dell’Osservabilità dei sistemi IT:

“Data la crescente complessità del software, le interruzioni e i disservizi sono inevitabili. Per affrontarli efficacemente, le organizzazioni devono essere in grado di individuare rapidamente la causa principale e risolvere immediatamente i problemi. Gli approcci basati sull’intelligenza artificiale sono diventati essenziali, poiché i processi manuali non riescono a tenere il passo con le operazioni IT complesse.”

Reitbauer, inoltre, suggerisce di adottare un approccio cosiddetto “power of 3” che utilizza l’IA predittiva, causale e generativa per garantire la massima disponibilità e prestazioni del software, minimizzando le interruzioni per l’utente finale.

