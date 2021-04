Ulysses, l’app di scrittura per pubblicare su WordPress e Medium

Arriva su App Store Ulysses 22, la nuova versione della popolare app di scrittura per Mac, iPad e iPhone sviluppata dall’omonima azienda tedesca.

Oltre a offrire un ambiente di scrittura piacevole e focalizzato, che consente a scrittori, creativi, giornalisti e altri professionisti che scrivono per lavoro di concentrarsi su questa attività, Ulysses consente agli utenti anche di pubblicare in maniera comoda i loro testi su varie piattaforme di blogging, direttamente dall’app.

L’ultima versione aggiunge una nuova opzione di pubblicazione: Micro.blog. Ma non è questa l’unica novità in ambito blogging.

La nuova versione di Ulysses migliora anche la pubblicazione su WordPress, la piattaforma di blogging in assoluto più popolare al mondo. Gli utenti possono ora aggiornare direttamente da Ulysses i post pubblicati in precedenza, ad esempio per correggere errori di battitura dopo che un articolo è già andato online in rete.

Inoltre, gli sviluppatori dell’app hanno aggiornato il tema di anteprima di Ulysses al nuovo Twenty Twenty-One di WordPress e migliorato in molti altri aspetti l’integrazione delle due app.

Una delle peculiarità di Ulysses è quella di consentire agli utenti di definire l’aspetto del loro ambiente di scrittura, e la nuova versione offre ancora più libertà. Ora c’è l’opzione di scegliere i colori per le icone di gruppo: in Ulysses i gruppi vengono utilizzati per organizzare testi, in modo simile alle cartelle del Finder.

Inoltre, ora i titoli possono essere visualizzati nell’editor con un formato più grande per essere più facilmente distinguibili dal resto del testo. Questa è un’impostazione del tema dell’editor, dove la dimensione del titolo può essere regolata, e Ulysses 22 è dotato di un nuovo tema di default con titoli più grandi.

Tra i miglioramenti aggiuntivi della nuova versione, su iOS è ora più facile lavorare con più testi allo stesso tempo, perché adesso Ulysses ricorda la posizione di scorrimento passando da uno all’altro. E su iPad c’è una nuova impostazione per mantenere la tastiera aperta in questa situazione. Ci sono poi altre novità e miglioramenti sia su Mac che su iOS e iPad.

Ulysses 22 è un aggiornamento gratuito per gli abbonati esistenti. L’app può essere scaricata gratuitamente dall’App Store e dal Mac App Store, ma è necessario un abbonamento per sbloccare le funzioni su tutti i dispositivi (c’è la possibilità di un periodo di prova).

L’abbonamento ha un costo mensile di 5,99 euro, oppure annuale di 49,99 euro. Gli studenti possono usare Ulysses al prezzo scontato di 11,99 euro per sei mesi.