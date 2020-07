Twitter, nuovi dettagli sull’attacco informatico agli account

Emergono lentamente nuove informazioni in merito al grave attacco hacker recentemente subito da Twitter.

Il social network ha infatti pubblicato un tweet (oltre ad aggiornare il blog post corrispondente) in cui ammette pubblicamente che gli attaccanti hanno anche avuto accesso ai messaggi diretti inviati e ricevuti da 36 account (sul totale dei 130 colpiti dall’attacco informatico) . Fra questi, anche un parlamentare olandese, Geert Wilders.

Difficile immaginare che si tratti dell’ultimo aggiornamento su questa vicenda, le cui implicazioni stanno prendendo corpo giorno dopo giorno.

In una situazione mondiale meno compromessa dalla emergenza coronavirus, questo evento di cybersicurezza avrebbe sicuramente avuto ben altra eco. La gravità di quanto accaduto rimane, tuttavia. I danni che è possibile causare sono senza dubbio rilevanti, e vanno molto oltre la portata di una richiesta di bitcoin che, in tutta franchezza, lascia molto perplessi: avendo accesso ad account di altissimo profilo (cosa di fatto accaduta) le azioni criminali che possono essere messe in atto sono quasi illimitate.

Che si sia trattato di un gesto dimostrativo da parte di hacker in cerca di fama, oppure di persone molto preparate sul lato tecnico ma decisamente approssimative sul lato truffa, è impossibile dirlo. Rimane il fatto che i dati sono davvero il nuovo petrolio, e difenderli con maggiore solerzia non è un punto di merito ma il minimo che ci si debba attendere da parte di un social network.