Twitter ad Elon Musk, è ufficiale: 44 miliardi per il social network

Ve ne avevamo parlato pochi giorni fa, Twitter è nel mirino di Elon Musk.

Twitter ha annunciato oggi di aver stipulato un accordo definitivo per l’acquisizione da parte di Elon Musk, per 54,20 dollari per azione in contanti. Una transazione del valore di circa 44 miliardi di dollari . Al completamento della transazione, Twitter diventerà una società privata.

Una notizia decisamente bomba, destinata a cambiare profondamente il panorama dei social network. Per Elon Musk, un ingresso dalla porta principale in un settore fondamentale nel mondo ICT.

Per Twitter si tratta di una svolta epocale, e solo nel tempo sarà possibile dare un giudizio esaustivo.

Oltre al comunicato ufficiale di Twitter, lo stesso Elon Musk ha twittato un messaggio di chiara conferma e in pieno stile Muskk:

“Spero che anche i miei peggiori critici rimarranno su Twitter, perché questo è ciò che significa libertà di espressione”

Facile tuttavia leggervi un invito a rimanere su Twitter anche quando sarà Elon Musk ad esserne il proprietario. Del resto, difficile avere dubbi sulle leggendarie capacità magnetiche del fondatore di Tesla.

Twitter ceduto ad Elon Musk, le dichiarazioni

Bret Taylor , presidente del consiglio indipendente di Twitter, ha dichiarato: “Il consiglio di Twitter ha condotto un processo ponderato e completo per valutare la proposta di Elon concentrandosi deliberatamente su valore, certezza e finanziamento. La transazione proposta fornirà un sostanziale premio in contanti e noi crediamo che sia così è il miglior percorso per gli azionisti di Twitter”.

Parag Agrawal , CEO di Twitter, ha dichiarato: “Twitter ha uno scopo e una rilevanza che hanno un impatto sul mondo intero. Profondamente orgoglioso dei nostri team e ispirato dal lavoro che non è mai stato così importante”.

“La libertà di parola è il fondamento di una democrazia funzionante e Twitter è la piazza cittadina digitale in cui si dibattono questioni vitali per il futuro dell’umanità”, ha affermato Musk. “Voglio anche rendere Twitter migliore che mai migliorando il prodotto con nuove funzionalità, rendendo gli algoritmi open source per aumentare la fiducia, sconfiggendo i bot spam e autenticando tutti gli esseri umani. Twitter ha un enorme potenziale: non vedo l’ora di lavorare con l’azienda e la comunità di utenti per sbloccarlo.”