Elon Musk annuncia Grok, l’intelligenza artificiale di xAI

Su X, l’ex Twitter, Elon Musk ha annunciato Grok, l’intelligenza artificiale sviluppata da xAI, attualmente in fase beta prototipale con accesso limitato per alcuni utenti negli Stati Uniti.

xAI è una nuova società che ha come obiettivo quello di sviluppare un’intelligenza artificiale per accelerare le scoperte scientifiche umane.

La nuova azienda è composta da un team di ricercatori e ingegneri di AI con la missione di costruire sistemi di intelligenza artificiale che possano aiutare l’umanità a comprendere meglio il mondo.

Ed è guidata da Elon Musk: l’imprenditore americano è noto per essere il CEO di Tesla e SpaceX, e per il fatto che ha di recente acquistato Twitter, rinominata poi in X. Elon Musk è stato anche tra i co-fondatori di OpenAI, la società che ha creato ChatGPT, il chatbot di AI generativa che ha contribuito in modo importante al recente boom dell’intelligenza artificiale.

Oltre che per le sue intuizioni indubbiamente geniali e innovative, Elon Musk si è fatto notare anche per la sua personalità altrettanto fuori dall’ordinario, e alcuni tratti di essa sembrano essere stati usati come ispirazione per Grok.

Musk, nel suo annuncio, spiega infatti: “Grok è un’intelligenza artificiale modellata sulla Guida galattica per gli autostoppisti, quindi destinata a rispondere a quasi tutto e, cosa ancora più difficile, a suggerire quali domande porre.

Grok è progettato per rispondere alle domande con un po’ di spirito e ha una vena ribelle, quindi per favore non usatelo se odiate l’umorismo”.

Inoltre, sempre secondo Musk, un vantaggio unico e fondamentale di Grok è la conoscenza in tempo reale del mondo attraverso la piattaforma X. E per il fatto che risponde anche a domande che vengono rifiutate dalla maggior parte degli altri sistemi di intelligenza artificiale.

Grok – sottolinea Musk – è ancora un prodotto beta molto precoce, che ha per ora ricevuto solo due mesi di training.

Il motore di Grok – spiega il team di xAI – è Grok-1, il frontier LLM sviluppato dall’azienda negli ultimi quattro mesi. In questo arco di tempo Grok-1 ha subito molte iterazioni. Dopo l’annuncio di xAI, il team ha addestrato un prototipo di LLM (Grok-0) con 33 miliardi di parametri. Questo primo modello secondo xAI si avvicina alle capacità di LLaMA 2 (70B) su benchmark LM standard, ma utilizza solo la metà delle risorse di training.

Negli ultimi due mesi, xAI ha apportato miglioramenti significativi alle capacità di ragionamento e di codifica, fino ad arrivare a Grok-1, un modello linguistico all’avanguardia molto più potente, che ha ottenuto il 63,2% nel task di coding HumanEval e il 73% in MMLU.

Per comprendere i miglioramenti delle capacità ottenuti con Grok-1, il team ha condotto una serie di valutazioni utilizzando alcuni benchmark standard di apprendimento automatico progettati per misurare le capacità matematiche e di ragionamento, e ha condiviso tali risultati.

Per creare Grok, il team di xAI ha sviluppato uno stack personalizzato di training e inferenza basato su Kubernetes, Rust e JAX. Inoltre, utilizza una serie di sistemi distribuiti personalizzati che garantiscono l’identificazione immediata e la gestione automatica di ogni tipo di errore.

Il team ha affermato anche che si sta ora preparando per il prossimo salto nelle capacità dei modelli, che richiederà un coordinamento affidabile delle esecuzioni del training su decine di migliaia di acceleratori, l’esecuzione di pipeline di dati su scala Internet e la creazione di nuovi tipi di capacità e strumenti in Grok.

Per ora, xAI sta offrendo solo a un numero limitato di utenti negli Stati Uniti la possibilità di provare il prototipo di Grok e di fornire un prezioso feedback che aiuterà il team a migliorarne le funzionalità prima di un rilascio più ampio. Ma, per il futuro, xAI ha già una tabella di marcia definita e l’azienda ha annunciato che nei prossimi mesi introdurrà nuove funzionalità e caratteristiche.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito di xAI.