Elon Musk vuole comprare Twitter: offerta da 41,4 miliardi di dollari

Notizia bomba per Twitter: Elon Musk ha intenzione di acquistare l’intero pacchetto azionario per 41,4 miliardi di dollari.

Il fondatore di Tesla ha offerto 54,20 dollari per azione, come è stato divulgato da un documento depositato alla SEC americana. L’importo rappresenta un premio del 38% rispetto alla chiusura del 1 aprile di Twitter, l’ultimo giorno di negoziazione prima che la partecipazione di oltre il 9% di Musk in Twitter fosse reso pubblico.

Il valore totale dell’operazione è stato calcolato sulla base di 763,58 milioni di azioni in circolazione

Musk ha rifiutato un’offerta per entrare a far parte del consiglio di Twitter all’inizio di questa settimana dopo aver rivelato la sua partecipazione societaria nella società. Una mossa che secondo gli analisti ha segnalato la sua intenzione di rilevare la società poiché un posto nel consiglio di amministrazione avrebbe limitato la sua partecipazione a poco meno del 15%.

“Da quando ho effettuato il mio investimento, ora mi rendo conto che la società non prospererà né servirà questo imperativo sociale nella sua forma attuale. Twitter deve essere trasformato in una società privata”, ha affermato Musk in una lettera al presidente di Twitter Bret Taylor.

“La mia proposta è la mia offerta migliore e finale e se non verrà accettata, dovrei riconsiderare la mia posizione di azionista”, ha aggiunto Musk.

Twitter non ha, al momento in cui scriviamo, rilasciato alcun commento ufficiale.

Tuttavia è evidente che la situazione è destinata ad avere sviluppi tanto rapidi quanto imprevedibili. Del resto tanto Twitter quanto l’importo comunicato sono di una rilevanza tale da catalizzare le attenzioni di media e investitori da tutto il mondo. Vi terremo prontamente aggiornati sulle prossime tappe di questa operazione.