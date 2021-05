Tutti i dati a portata di mano con lo sviluppo Low-Code

Il mondo ha definitivamente scoperto il Low-Code. Ha solo quindici anni ma è maturato tantissimo e ormai viene utilizzato in un’ampia gamma di settori, in aziende di tutte le dimensioni e per le necessità aziendali più diversificate.

Lo confermano questi numeri di Gartner:

entro il 2024, lo sviluppo Low-Code verrà utilizzato in oltre il 65% dell'attività di sviluppo;

verrà utilizzato in oltre il 65% dell'attività di sviluppo; entro il 2023, gli sviluppatori low-code saranno almeno quattro volte più impegnati rispetto agli sviluppatori tradizionali;

entro un anno, il 50% delle organizzazioni avvierà una maggiore collaborazione tra business e IT per guidare l'innovazione digitale.

Le aziende infatti, per rimanere competitive, devono rinnovare costantemente i propri prodotti e ottimizzare il time-to-value.

Per ottenere tutto ciò internamente, hanno bisogno del Low-Code per:

fornire ai diversi team i dati corretti al momento opportuno, in modo che possano svolgere il proprio lavoro in modo efficace ed efficiente;

eliminare i silos di informazioni creando applicazioni in grado di integrare l'intero ecosistema aziendale;

snellire le attività a carico del team IT abilitando più figure aziendali a connettere istantaneamente i dati in modo sicuro.

Durante l’incontro online del prossimo 25 maggio alle ore 11:00, dal titolo: “Integra ed estendi i sistemi critici con lo sviluppo Low-Code", Fabrizio Lorenzini e Davide Gualano, di Siemens Digital Industry Software Italia, illustreranno l’importanza dell’integrazione e mostreranno come sfruttare il low-code per realizzare con successo soluzioni che rendono disponibili tutti i dati rilevanti in tempo reale.

Ma non si tratta solo di ottimizzare gli attuali processi manuali, si tratta di realizzare applicazioni che faranno davvero la differenza per tutte quelle aziende che stanno adottando tecnologie all'avanguardia per trasformare digitalmente la loro organizzazione.

Le tematiche che verranno affrontate sono quindi di massima attualità. In un mercato come quello attuale, un'innovazione efficiente e una strategia di business digitale permettono infatti di acquisire notevoli vantaggi competitivi!

Non ci resta che estendere l’invito a registrarsi subito al Webinar. La partecipazione è gratuita.