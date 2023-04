Panasonic Connect lancia il Mixer live compatto per video streaming e webinar

Panasonic Connect Europe ha annunciato di aver sviluppato il nuovo Mixer live compatto AV-HSW10, compatibile con interfaccia IP, per uno streaming video semplice e di alta qualità adatto per lezioni universitarie, webinar aziendali e diverse tipologie di eventi live.

Basato sul precedente Mixer live AW-HS50 di Panasonic, ampiamente utilizzato per varie produzioni live, il nuovo modello presenta un corpo compatto con capacità di elaborazione a 10 bit in grado di raggiungere maggiore operabilità, affidabilità e funzioni avanzate come la compatibilità IP, rendendolo la scelta ideale per la produzione video live contemporanea.

L’AV-HSW10, il cui lancio commerciale è previsto per il quarto trimestre di quest’anno, sarà esposto al NAB Show 2023 che si terrà a Las Vegas, negli Stati Uniti, dal 15 al 19 aprile.

L’AV-HSW10 è la risposta di Panasonic Connect alla crescente domanda di video di alta qualità da parte di aziende e scuole, nonché all’esigenza di una compatibilità IP che semplifica il flusso di lavoro nella produzione video. Supporta i protocolli di trasmissione più diffusi e dispone di ingressi/uscite IP quali NDI e SRT oltre a SDI e HDMI, il tutto racchiuso in uno telaio compatto e facilmente trasportabile.

In abbinamento con le telecamere PTZ con protocollo IP, permette di realizzare un semplice sistema di produzione video su base IP. AV-HSW10 supporta anche il protocollo RTMP per il caricamento diretto su servizi di streaming e connessione USB per la compatibilità con i servizi di webinar e teleconferenza. I sistemi possono essere regolati in base alle dimensioni del sito e alla piattaforma, consentendo a una sola persona di realizzare tutto il flusso di lavoro dalla produzione alla distribuzione.

L’AV-HSW10 supporta la produzione di alto livello, grazie al processore video a 10 bit. Inoltre, l’apprezzato design del suo predecessore, l’AW-HS50, è stato ulteriormente migliorato per garantire una maggiore operatività e robustezza. I pulsanti di facile utilizzo sull’unità principale, il pratico fader ed i menù intuitivi sul display garantiscono un funzionamento facile e privo di errori, fondamentale per la produzione dal vivo.

L’AV-HSW10 sarà compatibile con il “Panasonic Software Control Panel” per la visualizzazione di video e immagini su pc, nonché per lo switching diretto delle immagini da pc via rete, consentendo a più persone di lavorare contemporaneamente nell’ottica di realizzare un flusso di lavoro in loco estremamente efficiente.

Grazie alla praticità del controllo IP e all’alta qualità video, afferma Panasonic Connect, l’AV-HSW10 è la scelta ideale sia per semplificare la produzione e la trasmissione di video on site, sia per migliorare la presenza aziendale con corsi di formazione e webinar o innumerevoli altri eventi dal vivo.

Caratteristiche principali:

Video ad alta definizione di alta qualità in uno chassis compatto delle dimensioni di un notebook.

NDI, NDI|HX, SRT e RTMP input/output, nonché SDI e HDMI. Terminale USB compatibile con USB Video Class. Streaming diretto dall’unità per una facile integrazione con i servizi di conferenza web.

Funzionamento semplice e intuitivo per la produzione live con chassis robusto per un alta affidabilità.

Per ulteriori informazioni su AV-HSW10, è possibile visitare la pagina del prodotto sul sito di Panasonic Connect.