Come potenziare Microsoft Teams con la telefonia cloud di NFON

Diverse opzioni di integrazione per ampliare le potenzialità di Teams grazie alle soluzioni NFON.

La diffusione dell’home working e del lavoro ibrido ha dato il via a un utilizzo sempre più esteso delle videochiamate e delle chat aziendali. E Microsoft Teams, riscoperto da molte aziende durante la pandemia Covid-19, è stato uno degli strumenti che hanno consentito, fin da subito, questa nuova modalità di comunicazione tra colleghi e clienti.

Utilizzare Teams per collaborare ha sicuramente tanti vantaggi, ma molte ricerche dimostrano che, nonostante siamo nell’era della fast-digitalization, lo strumento preferito dai clienti per contattare un’azienda e risolvere più velocemente i propri problemi è ancora il telefono. Di conseguenza, però, la complessità aziendale aumenta: oltre agli strumenti usati per lavorare, si aggiungono mail, CRM, telefono, ed eventualmente altre app e tool di collaboration, e spesso tutti questi strumenti non comunicano tra loro, offrendo un’esperienza di lavoro frammentata e rallentando la produttività.

Per aumentare la produttività serve un lavoro di integrazione con gli altri strumenti aziendali conosciuti e utilizzati, e un esempio di questa sinergia è l’integrazione della telefonia di NFON in Microsoft Teams: una soluzione che combina la potenza delle comunicazioni unificate in cloud di NFON, provider leader pan-europeo di soluzioni di comunicazione aziendale in cloud, con la flessibilità della piattaforma di collaborazione di Microsoft.

L’integrazione consente di utilizzare i propri numeri aziendali (esistenti e non) all’interno dell’ambiente Microsoft, rendendo le chiamate interne ed esterne accessibili da ogni luogo e ogni device. In altre parole, abilita una collaborazione più efficace, un risparmio dal punto di vista economico e un’attenzione più elevata alla sostenibilità ambientale, eliminando il vecchio centralino e usando Teams come unica piattaforma per comunicare e collaborare in modo semplice e veloce.

Una grande opportunità dunque, non solo per i clienti interessati a migliorare il proprio modo di lavorare, ma anche per tutti i Service Provider, Partner Microsoft e consulenti informatici che possono ampliare la propria offerta rivendendo queste soluzioni ai propri clienti, entrando a far parte del Partner Program di NFON.

Diventare Partner NFON

Più di 3000 partner in tutta Europa hanno accolto i servizi e la filosofia di NFON: totale flessibilità, non solo tramite le sue tecnologie di comunicazione, ma anche grazie ai contratti scalabili e all’assenza di vincoli contrattuali, sia per i clienti sia per i Partner.

Adottando una strategia win-win con NFON è possibile, infatti, generare nuove opportunità di business offrendo tutte le soluzioni di telefonia aziendale cloud e business integration dell’azienda tedesca, come Cloudya, il servizio di comunicazione principale di NFON, l’integrazione per Teams e CRM, le soluzioni di contact-center in cloud, registrazione vocale professionale e molto altro, per soddisfare le esigenze di ogni tipologia di cliente e di ogni settore, distinguendosi dalla concorrenza.

La partecipazione al Partner Program di NFON non richiede investimenti iniziali e offre supporto tecnico, commerciale e marketing su misura, sostenuto da un programma di formazione tecnica e commerciale gratuito, e strumenti dedicati.

Per venire incontro ad ogni esigenza NFON offre due tipologie di Partnership: Dealer o Wholesale. Nel primo caso, il Partner fa da intermediario tra NFON e il cliente finale, facilitando la trattativa e la chiusura di nuovi contratti e beneficiando di commissioni ricorrenti sull’intera durata del contratto, inclusi costi di attivazione, fatturato mensile, licenze e traffico telefonico.

Nel caso del Wholesale, il Partner diventa un rivenditore dei servizi e prodotti NFON a tutti gli effetti, e stipula direttamente l’accordo con il cliente finale, acquistando i prodotti e i servizi NFON a prezzi scontati e rivendendoli con un margine di profitto.

In qualità di Partner NFON, si può contare su un Channel Manager dedicato che supporterà nelle offerte ai clienti, nelle trattative e risponderà a qualsiasi dubbio commerciale. Inoltre, si avrà accesso al supporto tecnico pre e post-vendita, con la possibilità di garantire ai clienti la massima tranquillità e sicurezza.

Il team marketing di NFON, infine, offre consulenza e supporto per generare domanda e far crescere il business, incluso il supporto per campagne personalizzate e richiesta di fondi MDF per le attività di marketing.

Il prossimo webinar

Per i potenziali Partner interessati a offrire le soluzioni di telefonia e integrazione per Teams, NFON organizzerà un webinar gratuito il 27 Giugno alle ore 16:00 dal titolo: Potenziare Microsoft Teams con la telefonia cloud di NFON: un’opportunità di Partnership per la tua azienda.

Non perdere l’opportunità di entrare in un mercato in forte crescita e con enormi potenzialità legate ai nuovi modi di lavorare da remoto, partecipa al prossimo webinar o contatta gli esperti NFON qui.