Kaspersky: la cybersecurity nel settore industriale continua a evolversi per fronteggiare le nuove minacce

La sempre più stretta convergenza tra mondo IT e OT è una delle sfide principali in ambito industriale. La maggiore connettività alle reti esterne e il crescente numero di dispositivi IoT ad uso industriale (IIoT) determina però un aumento del livello di rischio e un’esposizione alle cyberminacce preoccupante.

Gli attacchi nei confronti delle organizzazioni industriali non rallentano e nel primo semestre del 2023 in Italia sono stati rilevati e bloccati oggetti malevoli sul 23,7% dei computer di Industrial Control System (ICS).

Guardando allo scorso anno, Kaspersky ha ipotizzato che il panorama della cybersicurezza industriale continuerà ad evolversi con l’emergere di diverse tendenze chiave. Gli attacchi ransomware si confermano anche nel 2024 come uno dei problemi principali. Gli hacker hanno, infatti, sviluppato competenze sempre più elevate e messo a punto metodi avanzati per colpire le aziende in grado di pagare riscatti consistenti, causando interruzioni della produzione e delle consegne.

Le tendenze geopolitiche e i conseguenti fattori macroeconomici continueranno a giocare un ruolo significativo nel panorama delle minacce ICS: gli ha hacktivist motivati da questioni sociali sono sempre più attivi. Oltre a movimenti di protesta specifici per ogni paese, si prevede l’aumento dell’hacktivism cosmopolitico, guidato da programmi socioculturali e macroeconomici come l’eco-hacktivism, aumentando la complessità delle minacce. La rapida automazione e digitalizzazione di logistica e trasporti rende questo settore particolarmente vulnerabile. Questa combinazione di crimini informatici e tradizionali rappresenta un pericolo serio per le filiere produttive globali. Diventa quindi fondamentale implementare soluzioni tecnologiche specifiche individuate sulla base delle caratteristiche verticali dell’impresa; dopo aver eseguito un audit della sicurezza per individuare eventuali configurazioni errate, vulnerabilità, vettori di rischio è necessario definire le priorità per selezionare le tecnologie più adeguate a proteggere le infrastrutture dell’intero ambiente OT.

