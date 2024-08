Zoom svela l’offerta di webinar con capacità di 1 milione di partecipanti

Zoom Video Communications ha annunciato il lancio della sua nuova offerta di webinar single-use, che può ospitare fino a 1 milione di partecipanti. Oltre alle opzioni di abbonamento mensile e annuale per i webinar, Zoom offre ora una serie di opzioni di webinar per singolo uso per soddisfare eventi di dimensioni maggiori. I clienti possono ora scegliere webinar con capacità di 10K, 50K, 100K, 250K, 500K e 1M di partecipanti. Ogni pacchetto di webinar single-use include il supporto del team Event Services di Zoom per garantire agli organizzatori un’esperienza professionale e coinvolgente.

“L’offerta di webinar a capacità ampliata di Zoom sta rivoluzionando il modo in cui le organizzazioni possono connettersi e coinvolgere senza problemi un pubblico su larga scala”, ha dichiarato Smita Hashim, Chief Product Officer di Zoom. “Ora gli organizzatori di eventi hanno la flessibilità e il potere di ospitare esperienze veramente interattive su una scala senza precedenti e la possibilità di acquistare webinar monouso di grandi dimensioni”.

“Con questa nuova ed estesa capacità di webinar, Zoom apre nuove opportunità per le organizzazioni innovative”, ha dichiarato Wayne Kurtzman, vicepresidente di IDC Research per il settore Social, Communities and Collaboration. “L’ascesa di Zoom in questo mercato consente alle organizzazioni di produrre eventi virtuali significativi, su larga scala e coinvolgenti”.

Zoom Webinars – sottolinea l’azienda – include funzionalità che garantiscono una maggiore flessibilità e affidabilità nel mondo degli eventi virtuali, offrendo esperienze di webinar di qualità sia per gli host che per i partecipanti:

Affidabilità : Zoom Webinars offre un’elevata qualità audio e video: secondo Zoom, rispetto ai grandi servizi di streaming, che spesso hanno un ritardo di 5 secondi o più, Zoom offre una latenza pari a zero, garantendo a tutti i partecipanti di vivere il webinar in tempo reale.

: Zoom Webinars offre un’elevata qualità audio e video: secondo Zoom, rispetto ai grandi servizi di streaming, che spesso hanno un ritardo di 5 secondi o più, Zoom offre una latenza pari a zero, garantendo a tutti i partecipanti di vivere il webinar in tempo reale. Scala : Zoom – afferma l’azienda – è l’unica piattaforma per webinar in grado di espandersi per soddisfare le esigenze di eventi con 10.000-1 milione di partecipanti. I webinar possono ospitare sessioni fino a 30 ore (a seconda del piano di capacità acquistato dal cliente) e presentare fino a 1.000 video panelist interattivi, in modo che gli host possano trasmettere messaggi senza sforzo con una piattaforma webinar facile da usare.

: Zoom – afferma l’azienda – è l’unica piattaforma per webinar in grado di espandersi per soddisfare le esigenze di eventi con 10.000-1 milione di partecipanti. I webinar possono ospitare sessioni fino a 30 ore (a seconda del piano di capacità acquistato dal cliente) e presentare fino a 1.000 video panelist interattivi, in modo che gli host possano trasmettere messaggi senza sforzo con una piattaforma webinar facile da usare. Facilità d’uso : Gli organizzatori di eventi possono impostare facilmente i webinar con pochi clic, mentre i partecipanti beneficiano della familiare interfaccia di Zoom. Gli organizzatori possono creare facilmente webinar dall’aspetto professionale con sfondi virtuali, tag e sfondi coordinati.

: Gli organizzatori di eventi possono impostare facilmente i webinar con pochi clic, mentre i partecipanti beneficiano della familiare interfaccia di Zoom. Gli organizzatori possono creare facilmente webinar dall’aspetto professionale con sfondi virtuali, tag e sfondi coordinati. Flessibile : Zoom offre diversi piani tariffari per i singoli eventi, tra cui pay-per-event, pay-per-month e pay-per-attendee, oltre ad abbonamenti mensili e annuali su misura per diverse frequenze e dimensioni. Per esigenze più avanzate, i clienti possono esplorare Zoom Sessions o Zoom Events, la piattaforma completa per eventi virtuali dell’azienda.

: Zoom offre diversi piani tariffari per i singoli eventi, tra cui pay-per-event, pay-per-month e pay-per-attendee, oltre ad abbonamenti mensili e annuali su misura per diverse frequenze e dimensioni. Per esigenze più avanzate, i clienti possono esplorare Zoom Sessions o Zoom Events, la piattaforma completa per eventi virtuali dell’azienda. Analytics: Gli organizzatori possono accedere a una serie di report sulle prestazioni in termini di registrazione, partecipazione e coinvolgimento del pubblico per ottenere informazioni sui risultati della strategia di webinar. Questi dati possono essere utilizzati per migliorare le attività future dei webinar.

Zoom Webinars, così come Zoom Sessions e Zoom Events, sono disponibili per l’acquisto online e attraverso i canali di vendita diretta. Al momento del lancio, le offerte di webinar single-use di Zoom saranno disponibili solo negli Stati Uniti.

La nuova offerta di webinar single-use di Zoom è ideata per trasformare il modo in cui vengono condotte le comunicazioni su larga scala, consentendo un’interazione continua tra host e pubblico in tutti i settori.

Nel settore enterprise, le più grandi aziende del mondo sono alla costante ricerca di modi per comunicare in modo più efficace con la propria forza lavoro. Grazie alla possibilità di ospitare webinar per un massimo di 1 milione di partecipanti, le aziende possono ora riunire l’intera forza lavoro globale in un unico evento. Questa capacità ampliata è ideale per le grandi riunioni di tutto il personale, dove gli amministratori delegati e i leader di alto livello possono rivolgersi a tutti i dipendenti contemporaneamente, assicurando che i messaggi critici raggiungano l’intera organizzazione. Inoltre, le conferenze di settore e le fiere commerciali possono ora scalare le sessioni di keynote, consentendo a un maggior numero di partecipanti di confrontarsi direttamente con i leader del settore, con livelli di partecipazione e coinvolgimento più elevati.

Nel settore dell’intrattenimento, il contatto con il pubblico chiave rimane fondamentale. Celebrità e personaggi pubblici possono utilizzare le funzionalità ampliate di Zoom Webinars per ospitare eventi virtuali, incontri con i fan e altro ancora. Le funzionalità interattive di Zoom Webinars consentono al pubblico di interagire direttamente con il personaggio pubblico, creando esperienze indimenticabili. Per i brand, questi webinar su larga scala offrono una piattaforma unica per lanciare prodotti, organizzare raccolte di fondi o eventi virtuali che risuonano con il pubblico a livello personale.

Nel settore pubblico, le agenzie governative e le organizzazioni non profit devono spesso affrontare la sfida di diffondere informazioni a popolazioni ampie e diverse. I pacchetti di webinar monouso di Zoom offrono una soluzione potente per i discorsi pubblici, le assemblee e le iniziative di sensibilizzazione della comunità, consentendo ai leader di entrare in contatto con i cittadini su vasta scala. Che si tratti di un leader nazionale che si rivolge a migliaia di cittadini durante una crisi o di un’organizzazione non profit globale che lancia un’importante campagna, la possibilità di ospitare fino a 1 milione di partecipanti garantisce che questi importanti messaggi raggiungano un vasto pubblico.