Tutte le innovazioni Adobe per la content supply chain delle imprese

In occasione dell’Adobe Summit – conferenza mondiale sulla Digital Experience – Adobe ha annunciato importanti innovazioni di prodotto progettate per consentire ai brand di ottimizzare l’intera supply chain dei contenuti con l’AI generativa.

Per la maggior parte delle organizzazioni, la content supply chain – il processo aziendale end-to-end di cui ogni azienda ha bisogno per fornire i contenuti necessari per le campagne di marketing e le esperienze personalizzate dei clienti – è una rete di flussi di lavoro, team e sistemi scollegati che spesso non funzionano a dovere. Allo stesso tempo, la domanda di contenuti personalizzati e coinvolgenti sta esplodendo.

La supply chain dei contenuti – sottolinea Adobe – è composta da cinque elementi chiave:

Workflow e Planning per creare flussi di lavoro snelli e trasparenti lungo l’intero ciclo di vita dei contenuti, accelerare il processo di revisione e approvazione e automatizzare i flussi di lavoro manuali.

per creare flussi di lavoro snelli e trasparenti lungo l’intero ciclo di vita dei contenuti, accelerare il processo di revisione e approvazione e automatizzare i flussi di lavoro manuali. Creazione e produzione per accelerare l’ideazione e la creazione, liberando la creatività, scalando la produzione e mantenendo la qualità creativa.

per accelerare l’ideazione e la creazione, liberando la creatività, scalando la produzione e mantenendo la qualità creativa. Asset Management per accedere e riutilizzare facilmente milioni di risorse, garantendo al contempo la coerenza del marchio.

per accedere e riutilizzare facilmente milioni di risorse, garantendo al contempo la coerenza del marchio. Delivery e Activation per alimentare le esperienze e le prestazioni dei contenuti e delle campagne, supportando una rapida attivazione degli asset e migliori prestazioni dei contenuti.

per alimentare le esperienze e le prestazioni dei contenuti e delle campagne, supportando una rapida attivazione degli asset e migliori prestazioni dei contenuti. Insights e Reporting per misurare le prestazioni dei contenuti lungo l’intero customer journey, in linea con le metriche di business.

Adobe dispone di una serie integrata di prodotti best-in-class per aiutare le aziende ad automatizzare e ottimizzare la supply chain dei contenuti. Con Adobe GenStudio, Adobe rilascerà una nuova offerta basata sull’AI generativa che consente ai team di marketing di pianificare, creare, gestire, attivare e misurare rapidamente i contenuti on-brand.

“Le marche e le agenzie più importanti del mondo stanno collaborando con Adobe per accelerare la loro content supply chain, in linea con il mandato di aumentare l’efficienza delle loro organizzazioni“, ha dichiarato Eric Hall, Chief Marketing Officer di Adobe Experience Cloud. “Adobe è in una posizione unica per combinare le migliori applicazioni della categoria in Adobe Experience Cloud e Adobe Creative Cloud con l’IA generativa integrata in modo nativo per i team, per aumentare la produttività e offrire una personalizzazione su scala“.

“Pfizer ha realizzato scoperte mediche per oltre 175 anni e l’innovazione digitale e dell’IA sta alimentando la nostra capacità di fornire contenuti sempre più rilevanti sui nostri farmaci e vaccini salvavita a pazienti e medici quando e come ne hanno bisogno“, ha dichiarato Lidia Fonseca, Chief Digital and Technology Officer di Pfizer. “Grazie alla nostra partnership con Adobe, stiamo trasformando la nostra supply chain di contenuti, aiutando i nostri team a creare informazioni migliori, più veloci e più personalizzate“.

Nuove funzionalità di Workflow e Planning:

Adobe Workfront Planning: un’importante release di Workfront fornirà a tutti gli utenti una visione unificata di tutte le attività del ciclo di vita del marketing, attraverso calendari di campagne di marketing altamente visuali e brief dinamici. Questo nuovo modulo di pianificazione collega i dati di ogni campagna di marketing, come le risorse, le tempistiche, lo stato del progetto e le metriche di performance, per garantire alle organizzazioni una pianificazione strategica e accelerare la realizzazione delle campagne.

Workfront e Frame.io: un flusso di lavoro di revisione e approvazione integrato in modo nativo semplificherà la collaborazione tra team interfunzionali. Ogni volta che un marketer crea un progetto in Workfront, viene automaticamente creato un progetto parallelo in Frame.io (dove i creativi condividono i contenuti e tengono traccia dei feedback). Tutti i commenti e gli asset condivisi saranno immediatamente visibili in entrambe le applicazioni.

Nuove capacità di creazione e produzione:

Nuove funzionalità Firefly: Adobe Firefly Services e i Custom Models cambiano radicalmente il modo in cui i brand creano e producono contenuti per offrire personalizzazione su scala. I modelli custom consentono alle aziende di addestrare e personalizzare ulteriormente Firefly in base alle proprie risorse, dai prodotti ai personaggi, agli stili delle campagne e dei marchi. I servizi Firefly sono una raccolta di API di generazione e modifica che possono essere integrate in qualsiasi flusso di lavoro e consentono di creare centinaia di varianti di risorse localizzate o personalizzate.

e i cambiano radicalmente il modo in cui i brand creano e producono contenuti per offrire personalizzazione su scala. I modelli custom consentono alle aziende di addestrare e personalizzare ulteriormente Firefly in base alle proprie risorse, dai prodotti ai personaggi, agli stili delle campagne e dei marchi. I servizi Firefly sono una raccolta di di generazione e modifica che possono essere integrate in qualsiasi flusso di lavoro e consentono di creare centinaia di varianti di risorse localizzate o personalizzate. Nuove funzionalità in Creative Cloud for Enterprise: con Object Composites , i team creativi possono fondere senza problemi prodotti e oggetti in una serie di scene generative di alta qualità, comprensive di toni, colori, illuminazione e texture, il tutto in pochi secondi. E con gli Style Kit , i team possono creare e condividere template di stile per salvare e riutilizzare i prompt di Firefly, gli asset di riferimento e i preset.

, i team creativi possono fondere senza problemi prodotti e oggetti in una serie di scene generative di alta qualità, comprensive di toni, colori, illuminazione e texture, il tutto in pochi secondi. E con gli , i team possono creare e condividere template di stile per salvare e riutilizzare i prompt di Firefly, gli asset di riferimento e i preset. Adobe Express for Enterprise consente agli addetti al marketing di creare e modificare autonomamente contenuti on-brand con velocità e facilità. Grazie ai controlli e ai template di stile del brand, i team creativi possono impostare il colore, l’uso dei caratteri e bloccare elementi come le immagini per garantire che i team non creativi rimangano fedeli al marchio.

Nuove funzionalità di Asset Management:

Hub di contenuti Adobe Experience Manager (AEM) Assets: i team potranno distribuire facilmente le risorse gestite dal marchio all’interno dell’organizzazione, ai partner, alle agenzie e altro ancora. Gli utenti possono collaborare e condividere immagini, icone, illustrazioni, PDF, video e altro ancora, con un content hub unificato per tutti i casi d’uso aziendali. L’hub dei contenuti costituisce un punto di collegamento continuo tra Adobe GenStudio e AEM Assets, dove ogni utente può cercare un asset e creare variazioni personalizzate con Firefly in Adobe Express, l’applicazione per la creazione di contenuti all-in-one.

Nuove capacità di Delivery e Activation:

Generazione di varianti in AEM Sites : i brand possono prendere un singolo asset di marketing e creare numerose varianti di copy che parlano a pubblici diversi. I team possono, ad esempio, prendere una pagina web e generare varianti in cui il testo è personalizzato per target personas di diversi settori, ruoli lavorativi, gruppi di età e altro ancora. Con gli Edge Delivery Services , i brand possono ottenere tempi di caricamento delle pagine più rapidi, aumentando il ranking SEO , il coinvolgimento e la conversione. L’authoring basato su documenti in AEM Sites consente inoltre al team più ampio di creare pagine web in Microsoft Word o Google Docs .

: i brand possono prendere un singolo asset di marketing e creare numerose varianti di copy che parlano a pubblici diversi. I team possono, ad esempio, prendere una pagina web e generare varianti in cui il testo è personalizzato per target personas di diversi settori, ruoli lavorativi, gruppi di età e altro ancora. Con gli , i brand possono ottenere tempi di caricamento delle pagine più rapidi, aumentando il ranking , il coinvolgimento e la conversione. L’authoring basato su documenti in AEM Sites consente inoltre al team più ampio di . Generazione di e-mail con Adobe Journey Optimizer: definendo semplicemente le caratteristiche del pubblico e gli obiettivi della campagna, gli esperti di marketing saranno in grado di generare intere e-mail che includono immagini e testi. Ciò consente ai brand di scalare la creazione di contenuti in periodi di grande lavoro, come la stagione dello shopping natalizio, in cui le marche cercano di offrire offerte personalizzate tramite e-mail.

Nuove funzionalità di Insights e Reporting: