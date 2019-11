TS Nuovamacut acquista Iperelle e rafforza l’offerta per i sistemi Dassault

TS Nuovamacut acquisisce il 100% di Iperelle, azienda lombarda partner di Dassault Systèmes per i brand Catia, Enovia, Delmia e Simulia.

Con l’acquisizione la società del Gruppo TeamSystem va a consolidare e accrescere la propria offerta sulla piattaforma 3DExperience di Dassault Systèmes.

La 3DEXPERIENCE comprende soluzione software per le organizzazioni manufatturiere e non, contribuendo al processo di creazione del valore. Organizzata per industry, offre funzionalità interconnesse alla piattaforma che supportano tutte le fasi di processo di sviluppo prodotto e la relativa gestione del ciclo di vita, in una semplice interfaccia coerente, aperta alla social innovation favorisce la creazione di innovative forme di user experience.

Iperelle nasce nel 2002 dalla fusione di due aziende con consolidata conoscenza del mondo CAD/CAM/CAE. Da allora è cresciuta e ha maturato competenze sul PLM (Product Lifecycle Management) collocandosi al centro di un ecosistema di aziende con le quali collabora in sinergia nei settori IT, business services, automation, outsourcing analisi e simulazione.

Iperelle ha realizzato nel 2018 un fatturato di 9 milioni di euro, con oltre 300 clienti attivi nei settori più diversificati. Amministratore Delegato è Luigi Bertolotti, TS Nuovamacut nel 2018 ha registrato un fatturato di 39,2 milioni di euro, con oltre 8.600 clienti, un organico di 150 persone e una presenza capillare sul territorio nazionale con 8 sedi. AD è Sauro Lamberti.

L’operazione è stata orchestrata da M&A TeamSystem, guidata da Gian Luigi Rizzo, e gli aspetti legali sono stati curati dall’ufficio legale TeamSystem, guidato dal general counsel Gian Maria Esposito. TeamSystem si avvalsa della consulenza dello studio Laward mentre Iperelle della consulenza legale di Patrizia Speciale.