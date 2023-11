Trend Micro annuncia nuove soluzioni di sicurezza per i container

Trend Micro annuncia la nuova generazione di soluzioni per la cloud container security, che, inclusa nella piattaforma di sicurezza Trend Micro, offre protezione end-to-end, rilevamento e risposta per supportare la digital transformation delle aziende.

Le nuove funzionalità delle soluzioni semplificano le indagini sugli attacchi, permettendo agli analisti di associare agli incidenti le diverse priorità con più velocità e precisione. Ciò riduce fino a due settimane – afferma l’azienda – il tempo di analisi di incident legati alla container security.

“Il nostro obbiettivo è quello di ridurre i rischi aziendali incrementando l’efficienza delle nostre capacità di rilevamento delle minacce“, dichiara Fernando Gadelha, responsabile della sicurezza informatica di ZUP. “La sicurezza dei container riguarda solo una parte dei nostri sforzi; è fondamentale semplificare tutte le operazioni e gestirle nel quadro dell’impegno globale inerente alla cybersecurity. Trend Micro rende tutto questo più semplice, riducendo i tempi di analisi e dedicando maggiori risorse alla formazione e alle priorità del business“.

“Assistiamo a una maggiore adozione di container, soprattutto da parte di aziende che vogliono accelerare il loro sviluppo in linea con le evoluzioni del mercato. Tuttavia, questo può portare alla riduzione della visibilità che hanno sull’infrastruttura cloud e all’incremento di possibili vulnerabilità”, dichiara Alessio Agnello, Technical Director di Trend Micro Italia. “La nostra piattaforma permette, ai team di security, di proteggere i container in ambienti cloud attraverso la stessa console e la stessa interfaccia utilizzata per la gestione degli altri rischi legati alla superficie d’attacco”.

La piattaforma Trend Vision One – spiega la società di cybersecurity – è stata progettata per offrire capacità integrate attraverso i diversi livelli con l’obiettivo di eliminare i costi, i gap di sicurezza e l’effort operativo tipici delle soluzioni puntali. Le più recenti innovazioni di Trend nella container security offrono una visibilità senza precedenti per i Security Operation Center (SOC), permettendo di accelerare il rilevamento, la risposta e il contenimento delle minacce.

I team di security specializzati nel cloud potranno beneficiare di un approccio personalizzato che protegge le applicazioni containerizzate, permettendo alle organizzazioni di sfruttare il pieno potenziale degli ambienti cloud in modo sicuro.

Secondo Gartner: “Integrare funzionalità in precedenza isolate, semplifica i workflow di security e riduce la complessità associata alla gestione di numerosi strumenti, portando a una migliore visibilità sulla sicurezza. Una piattaforma centralizzata permette coordinamento e comunicazione migliori tra i team di security e di sviluppo, promuove la collaborazione e consente una gestione più efficiente degli incidenti”.

Trend Vision One – Container Security di Trend Micro include:

Sicurezza consolidata: la container security centralizzata in una piattaforma unificata facilita la gestione della sicurezza e consente una visibilità senza precedenti, grazie alla telemetria dettagliata e alla correlazione dei diversi livelli di sicurezza, inclusi endpoint server, workload, identity, email e network. Questo approccio permette ai team di security di identificare le minacce nelle prime fasi di attacco, consentendo il contenimento rapido ed efficace. La piattaforma assicura che le policy di sicurezza siano costantemente monitorate e applicate nell’organizzazione.

la container security centralizzata in una piattaforma unificata facilita la gestione della sicurezza e consente una visibilità senza precedenti, grazie alla telemetria dettagliata e alla correlazione dei diversi livelli di sicurezza, inclusi server, workload, identity, email e network. Questo approccio permette ai team di security di identificare le minacce nelle prime fasi di attacco, consentendo il contenimento rapido ed efficace. La piattaforma assicura che le policy di sicurezza siano costantemente monitorate e applicate nell’organizzazione. Efficienza operativa ottimizzata: riduce in modo importante il tempo che i SOC team devono impiegare per le operazioni di container security, facendo risparmiare fino a due settimane per l’analisi di ogni incidente. L’efficienza permette di dedicare tempo e risorse ad altre attività critiche, aiutando le organizzazioni a operare in cloud con meno rischi.

riduce in modo importante il tempo che i SOC team devono impiegare per le operazioni di container security, facendo risparmiare fino a due settimane per l’analisi di ogni incidente. L’efficienza permette di dedicare tempo e risorse ad altre attività critiche, aiutando le organizzazioni a operare in cloud con meno rischi. Consistenza in tutti gli ambienti cloud : assicura una gestione della security omogenea sia nei cluster Kubernetes (multi-cloud e on-premise) sia Amazon ECS, semplificando la gestione delle policy di security e minimizzando il rischio di sfruttamento di potenziali vulnerabilità.

: assicura una gestione della security omogenea sia nei cluster Kubernetes (multi-cloud e on-premise) sia Amazon ECS, semplificando la gestione delle policy di security e minimizzando il rischio di sfruttamento di potenziali vulnerabilità. Sicurezza migliorata: mitiga i rischi in modo proattivo alla ricerca di vulnerabilità in ambienti Amazon ECS e Kubernetes. Supporta la protezione end-to-end dei containers durante l’intero ciclo di sviluppo, assicurandone la sicurezza in ogni fase.

Ulteriori informazioni su Trend Vision One – Container Security sono disponibili sul sito di Trend Micro.