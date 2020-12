La Together Mode di Microsoft Teams arriva anche su Skype

La modalità denominata Together Mode di Microsoft Teams è ora disponibile anche su Skype per Windows, Mac, Linux e web.

Nell’ultima versione 8.67 di Skype ora disponibile, infatti, Microsoft ha introdotto nuove funzionalità come la Together Mode (lanciata di recente in Teams) e la Large Grid Mode, attivabili durante una videochiamata su Skype.

La Together Mode, modalità insieme, è disponibile ora in Skype per Windows, Mac, Linux e web: essa consente di visualizzare i feed video dei partecipanti al meeting in uno spazio virtuale che fa da sfondo, ad esempio una sala riunioni o un auditorium.

Con la modalità di visualizzazione griglia di grandi dimensioni, invece, Skype mostra fino a 49 feed video dei partecipanti in contemporanea nell’interfaccia del meeting video.

Questa versione di Skype include poi la possibilità di aggiungere una persona a una chiamata Skype in corso tramite il suo numero di telefono così come via Skype. Microsoft ha inoltre aggiunto più sfondi predefiniti e più categorie di background e altri se ne aggiungeranno, sottolinea la società di Redmond.

La funzione Meet Now (Riunione immediata) è ora integrata in Windows 10, e consente di avviare o partecipare a un meeting in maniera facile e veloce, con un semplice clic.

Infine, sempre relativamente alla versione per Windows, Mac, Linux e web, ci sono correzioni di bug e miglioramenti della stabilità.

La versione di Skype per Android include anch’essa la possibilità di aggiungere una persona a una chiamata Skype in corso tramite il suo numero di telefono così come via Skype, oltre ad altre funzioni. Inoltre, c’è una versione aggiornata anche per Amazon Kindle Fire.