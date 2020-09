TikTok for Business attivo anche in Italia

TikTok è da mesi al centro di enormi interessi internazionali, ma la società non si fa certo frenare e continua a sviluppare il proprio business.

Vi avevamo raccontato lo scorso giugno del lancio della piattaforma TikTok for Business.

Il social network sta chiaramente puntando al mercato business, e non potrebbe essere altrimenti. Monetizzare l’enorme popolarità ottenuta e il grande numero di utenti attivi è la chiave di volta per la solidità nel lungo periodo.

La definizione che viene data dalla società stessa è chiarissima: «su TikTok, i contenuti dei brand non vengono saltati o ignorati, ma diventano parte di una community internazionale che sta dando forma alla cultura contemporanea, sia in video che nel mondo reale».

Adriano Accardo, Managing Director, TikTok Global Business Solutions, Southern Europe ha sottolineato come TikTok For Business offra una soluzione diversa dalle altre ai professionisti del marketing, offrendo una modalità innovativa con cui interfacciarsi con il proprio pubblico.

Ed è proprio questo, continua, Accardo, che fanno i brand di successo su TikTok: non fanno pubblicità ma connettono, inspirano, co-creano e soprattutto intrattengono le persone.

Coerentemente con lo stile di TikTok, tutti i prodotti pubblicitari proposti dalla piattaforma TikTok for Business hanno una evidente impronta di storytelling, per cui un brand potrà comunicare con i propri clienti attraverso modalità inusuali e più attraenti.

Le soluzioni di TikTok for Business per i brand

Sono diverse le soluzioni di comunicazione proposte ai brand.

Branded Hashtag Challenge è la soluzione forse più famosa, della durata di sei giorni e multi-market, utilizzata per coinvolgere la community creando un movimento virale.

TopView, con una durata di 24 ore, è l’opzione video full screen per catturare l’attenzione degli utenti al momento dell’accesso sulla piattaforma. È il formato ideale per il lancio di nuovi prodotti ma anche per presidiare degli appuntamenti e delle date importanti.

TopView Lite ha caratteristiche analoghe ed è anche l’unica proposta sound-off da 3-5 secondi. In-Feed ADS è invece ideato per raggiungere gli utenti nel loro feed personalizzato.

Branded Effect è una proposta molto creativa, in cui l’utente gioca con gli elementi del brand. Questi effetti speciali possono presentarsi in 2D, 3D e Augmented Reality su misura e brandizzati per generare brand awareness e engagement a livello internazionale.

Non ultima, Branded Hashtag Challenge PLUS aggiunge l’esperienza d’acquisto in-app per promuovere le vendite.