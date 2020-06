Ecco TikTok for Business: nuovo marchio e piattaforma per il marketing

TikTok lancia TikTok For Business per i marketer: l’azienda sta infatti introducendo ufficialmente un nuovo marchio e piattaforma chiamato “TikTok For Business”, che servirà come base di tutte le sue attuali e future soluzioni di marketing per i brand.

Al momento del lancio, il sito includerà l’accesso ai formati di annunci TikTok incluso TopView, che è l’annuncio che viene visualizzato quando si avvia per la prima volta l’applicazione TikTok.

Altri prodotti sotto l’ombrello TikTok For Business sono Brand Takeovers, In-Feed Videos, Hashtag Challenges e Branded Effects.

I Brand Takeovers sono annunci di 3-5 secondi, che possono essere un video o un’immagine. In-Feed Videos possono invece avere una durata massima di 60 secondi ed essere eseguiti con l’audio attivato. Hashtag Challenges consente ai brand di partecipare alla community degli utenti invitando gli utenti di TikTok a creare contenuti intorno a un hashtag di loro scelta. Questo include Hashtag Plus, che aggiunge anche una funzione di shopping a questa esperienza.

Infine, Branded Effects consente ai brand di inserirsi più direttamente nell’esperienza di creazione dei contenuti. Gli effetti consentono di aggiungere un marchio o un prodotto a un video in formato 2D, 3D o ora AR in primo piano o sullo sfondo del video. Questi possono anche essere combinati con hashtag Challenges per aumentare il coinvolgimento con il marchio.

Il nuovo effetto AR, “Brand Scan“, viene aggiunto insieme al lancio formale di TikTok For Business.

Fatta eccezione per l’effetto AR, la maggior parte dei prodotti di marketing su TikTok For Business erano già presenti, ma la nuova piattaforma li organizza sotto lo stesso tetto e fornisce un luogo per introdurre nuovi prodotti, non appena arrivano.

Inoltre, la piattaforma sta lanciando un nuovo centro di e-learning che aiuterà i marketer a conoscere TikTok e le sue offerte pubblicitarie. Questo centro includerà guide di prodotto, risorse e best practice creative per aiutarli a lanciare campagne di successo o conoscere il Branded Effects Partner Program.

TikTok non ha comunicato pubblicamente i prezzi per i suoi strumenti e soluzioni pubblicitarie, ma ha affermato che i prezzi si basano su ciò che il brand vuole raggiungere e sull’ambito della sua campagna.

Il suo sito web descrive alcuni dei suoi requisiti di budgeting, come un minimo di 50 dollari sia sui budget giornalieri della campagna che sui budget totali delle campagne, ad esempio.