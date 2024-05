AI per beauty e fashion? ci pensa Perfect Corp

Perfect Corp., il fornitore di tecnologie per Beauty & Fashion Tech in intelligenza artificiale e realtà aumentata, nonché sviluppatore delle soluzioni ‘Beautiful AI’, annuncia il lancio della sua nuova gamma di soluzioni trasformative all’interno della gamma Beautiful AI, focalizzata sui quattro pilastri principali: Beauty AI, Skin AI, Fashion AI e Generative AI.

Per scoprire queste innovative tecnologie, Perfect Corp. invita a visitare lo stand E55 presso il salone Viva Technology di Parigi, il più grande evento dedicato alle startup e alla tecnologia in Europa, che si terrà dal 22 al 25 maggio 2024.

La nuova gamma di assistenti in IA ‘PerfectGPT’ introduce una serie di nuovi servizi.

BeautyGPT: l’assistente di cosmetica basato sull’IA di Perfect Corp., che si appoggia sugli LLM, Large Language Model, è stato adattato per soddisfare le esigenze degli amanti della bellezza e le nuove necessità dei marchi di cosmetica. Questo strumento offre le seguenti funzionalità intuitive:

Conversazioni naturali

Prove virtuali di trucco

Raccomandazioni di trucco basate sull’analisi degli attributi facciali

Raccomandazioni di fondotinta basate sull’analisi del colore della pelle

Tutorial di trucco interattivi con istruzioni passo passo

Raccomandazioni di prodotti/SKU basate sulle preferenze di trucco dell’utente.

SkincareGPT: è un altro assistente basato sull’IA specializzato nella cura della pelle. Questo modello di IA, anch’esso sviluppato dagli specialisti Perfect Corp, è stato adattato per rispondere alle esigenze uniche del settore della cura della pelle. La soluzione implementa gli strumenti seguenti per soddisfare le esigenze personalizzate di ogni consumatore:

Una conversazione naturale in cui gli utenti possono porre domande specifiche sulle loro preoccupazioni cutanee.

Scansione della pelle in alta definizione, dove l’IA utilizza la fotocamera del dispositivo per rilevare i problemi della pelle e analizzare il tipo di pelle dell’utente.

Raccomandazioni di prodotti/routine/trattamenti in base alle esigenze uniche dell’utente in materia di cura della pelle.

Simulazioni della pelle che consentono agli utenti di visualizzare i risultati attesi sui propri visi grazie alla Realtà Aumentata (RA).

Analisi della pelle in alta definizione (HD Skin Analysis): la soluzione premiata di analisi della pelle basata sull’IA di Perfect Corp. ora offre scansioni in alta definizione (HD). Questa soluzione di analisi della pelle, convalidata da dermatologi, offre un’esperienza utente migliorata fornendo scansioni più precise e rivelando più dettagli visivi nei suoi risultati. Dispone anche di una capacità di analisi multizona per concentrarsi su specifiche aree cutanee. Questo aggiornamento consente ai marchi di offrire raccomandazioni di prodotti ancora più personalizzate e adattate alle esigenze uniche della pelle dei loro clienti.

Trasferimento di trucco tramite IA (AI Makeup Transfer): questa tecnologia che l’azienda definisce rivoluzionaria è in grado di estrarre il trucco da un’immagine di riferimento e trasferirlo immediatamente sulla foto del viso dell’utente in AR. L’algoritmo basato sull’IA di Perfect Corp. riconosce il trucco degli occhi, del viso e delle labbra da un’immagine campione e trasforma le sfumature, le texture, i motivi e lo stile generale in un look virtuale che gli utenti possono provare istantaneamente in AR. Una volta trasferito il look del trucco, la soluzione associa i colori del look a prodotti cosmetici reali per consigliare prodotti di marchi specifici. Questa soluzione faciliterà la ricerca di ispirazione combinando esperienze virtuali e prodotti reali grazie all’applicazione del trucco sulla foto del viso dell’utente con un solo clic.

Funzionalità di estetica virtuale di Skincare Pro: questo aggiornamento porta nuove opzioni all’app per iOS Skincare Pro, offrendo agli esperti di cura della pelle la possibilità di mostrare ai propri clienti i risultati finali di un trattamento estetico o di un procedimento cosmetico facciale non chirurgico prima di impegnarsi. Questa funzionalità – spiega l’azienda – può essere utilizzata per trattamenti non chirurgici come il botox, le iniezioni di riempimento, il laser cutaneo, il lifting, il microneedling e così via.

AI Face Swap: questa soluzione consente di sovrapporre senza problemi e in modo iper-realistico immagini facciali su qualsiasi ritratto selezionato. Questa tecnologia consente agli utenti di applicare i propri volti a foto e video di marchi, avvicinandoli così ai loro marchi preferiti.

La presentazione di queste nuove soluzioni di Beautiful AI a Viva Technology 2024 rappresenta una tappa importante nell’evoluzione dell’uso dell’IA nelle industrie della bellezza e del lusso, afferma l’azienda. Con la convergenza di aziende leader, imprenditori e investitori a questo evento, il terreno è pronto per partnership trasformative e iniziative rivoluzionarie.

“Questa presentazione rappresenta il culmine di una dedizione incessante nel superare i confini dell’innovazione tecnologica“, ha dichiarato Alice Chang, fondatrice e CEO di Perfect Corp. “Siamo entusiasti di annunciare l’intera suite di tecnologie Beautiful AI, che testimoniano il nostro impegno nell’abilitare le aziende con soluzioni trasformative“.

Oltre alle loro funzionalità avanzate, queste innovazioni danno priorità all’esperienza utente offrendo interfacce intuitive e integrazioni fluide su piattaforme esistenti. Grazie al loro design user-friendly, le aziende potranno sfruttare facilmente la potenza dell’IA.

È possibile prenotare un appuntamento con il team di Perfect Corp durante Viva Technology 2024 per discutere l’integrazione della nuova suite di soluzioni Beautiful AI nella propria azienda.