AWS investe 7,8 miliardi di euro nel cloud sovrano europeo

Amazon Web Services ha annunciato l’intenzione di investire 7,8 miliardi di euro nel Cloud Sovrano Europeo di AWS in Germania entro il 2040, dimostrando l’impegno a lungo termine di AWS per soddisfare le esigenze di sovranità digitale dell’Europa.

Il Cloud Sovrano Europeo di AWS prevede di lanciare la sua prima Regione AWS nello Stato del Brandeburgo, Germania, entro la fine del 2025, rendendola disponibile per tutti i clienti.

L’investimento a lungo termine di AWS è destinato ad avere un impatto significativo sulla comunità locale del cloud, accelerando i guadagni di produttività, supportando la trasformazione digitale delle imprese, potenziando l’AWS Partner Network (APN), aumentando le competenze della forza lavoro nel settore cloud e digitale, sviluppando progetti di energia rinnovabile e creando un impatto positivo nelle comunità in cui AWS opera.

In totale, l’investimento pianificato di AWS dovrebbe contribuire con 17,2 miliardi di euro al Prodotto Interno Lordo (PIL) della Germania entro il 2040, supportando una media di 2.800 posti di lavoro equivalenti a tempo pieno nelle imprese locali tedesche ogni anno. Questi posti di lavoro includono costruzione, manutenzione delle strutture, ingegneria, telecomunicazioni e altre posizioni all’interno della più ampia economia locale, e fanno parte della catena di fornitura dei data center di AWS.

Inoltre, AWS creerà nuovi ruoli permanenti altamente qualificati per costruire e gestire il Cloud Sovrano Europeo di AWS. Questi ruoli includeranno ingegneri del software, sviluppatori di sistemi e architetti di soluzioni. Fa parte dell’impegno di AWS che tutte le operazioni quotidiane del Cloud Sovrano Europeo di AWS saranno controllate esclusivamente da personale situato nell’UE, inclusi l’accesso ai data center, il supporto tecnico e il servizio clienti.

Da AWS continui investimenti in Europa

Negli ultimi 25 anni, AWS ha promosso lo sviluppo economico attraverso investimenti in infrastrutture, posti di lavoro e competenze nelle comunità e nei paesi di tutta Europa. Dal 2010, Amazon ha investito più di 150 miliardi di euro nell’UE e impiega oltre 150.000 persone in ruoli permanenti nel Mercato Unico Europeo. Il lancio del Cloud Sovrano Europeo di AWS si basa sull’impegno a lungo termine di AWS verso l’Europa e sul continuo investimento nel suo futuro digitale.

“Questo investimento rafforza il nostro impegno a offrire ai clienti il set più avanzato di controlli di sovranità, salvaguardie della privacy e funzionalità di sicurezza disponibili nel cloud. Stiamo investendo fortemente in nuovi talenti e infrastrutture locali, che aiuteranno a fornire la sovranità operativa richiesta dai nostri clienti”, ha dichiarato Max Peterson, Vicepresidente del Cloud Sovrano di AWS. “Si tratta di un traguardo significativo e non vediamo l’ora di vedere come i nostri clienti e partner in tutta Europa guideranno ulteriori innovazioni con il Cloud Sovrano Europeo di AWS.”

In Germania, AWS collabora con le comunità locali su programmi innovativi a lungo termine che avranno un impatto duraturo nelle aree in cui è situata la sua infrastruttura. AWS si concentra sullo sviluppo di iniziative per la forza lavoro e l’istruzione nel cloud per apprendenti di tutte le età, contribuendo a risolvere il divario di competenze e preparandosi per i lavori tecnologici del futuro. Ad esempio, l’anno scorso AWS ha collaborato con Siemens AG per progettare il primo programma di apprendistato per i data center AWS in Germania, e ha lanciato la prima certificazione nazionale di cloud computing con la Camera di Commercio tedesca (DIHK), oltre all’AWS Skills to Jobs Tech Alliance in Germania. AWS lavorerà a stretto contatto con i partner locali per implementare questi programmi di competenze, garantendo che siano adattati alle esigenze regionali.

Cloud sovrano: maggiore controllo, maggiore scelta

Fin dall’inizio, AWS ha ritenuto essenziale che i clienti avessero il controllo sui loro dati e opzioni su come proteggere e gestire tali dati nel cloud. AWS offre ai clienti la flessibilità di scegliere come e dove vogliono eseguire i loro carichi di lavoro, includendo una comprovata esperienza di innovazione per supportare carichi di lavoro specializzati in tutto il mondo. AWS aiuta i clienti a soddisfare requisiti stringenti di sicurezza, sovranità e privacy nelle sue attuali Regioni progettate per la sovranità.

Il Cloud Sovrano Europeo di AWS sarà un nuovo cloud indipendente per l’Europa, progettato per offrire ulteriore scelta per aiutare le organizzazioni del settore pubblico e i clienti in settori altamente regolamentati a soddisfare le loro esigenze di sovranità in evoluzione. Utilizzerà tutta la potenza di AWS con la stessa architettura, un ampio portafoglio di servizi e API che i clienti usano oggi, ma separato dalle Regioni AWS esistenti. Questo significa che i clienti che utilizzano il Cloud Sovrano Europeo di AWS otterranno i vantaggi dell’infrastruttura AWS, inclusi sicurezza, disponibilità, prestazioni e resilienza leader nel settore.

Il Cloud Sovrano Europeo di AWS offrirà ai clienti la capacità di soddisfare rigorosi requisiti di autonomia operativa e residenza dei dati all’interno dell’Unione Europea (UE), con un’infrastruttura interamente situata all’interno dell’UE e operata indipendentemente dalle Regioni esistenti. Il Cloud Sovrano Europeo di AWS consentirà ai clienti di mantenere tutti i dati dei clienti e i metadati che creano (come ruoli, permessi, etichette di risorse e configurazioni che utilizzano per eseguire AWS) nell’UE.