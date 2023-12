Tecnologia Nvidia per creare un assistente virtuale alimentato dall’AI

Nel blog “In The NVIDIA Studio”, NVIDIA ha condiviso una creazione di Eric Chiang, artista 3D senior presso il Moonshine Studio, realizzata per risolvere una sfida unica nel suo genere.

Nell’ufficio di Moonshine Studio, i receptionist erano costantemente impegnati con l’accoglienza dei visitatori, attività che impediva loro di svolgere altri lavori importanti. A peggiorare le cose, il sistema di accoglienza del kiosk automatico non funzionava come previsto.

La soluzione di Chiang è stata quella di creare un modello 3D realistico e interattivo che potesse fare da base per un nuovo assistente virtuale alimentato dall’AI, chiamato NANA. L’avatar può accogliere gli ospiti e fornire informazioni di base sull’azienda, alleggerendo così il lavoro del team di receptionist.

Chiang ha creato NANA utilizzando funzionalità accelerate dalla GPU nelle sue app creative preferite, alimentate dal suo PC MSI MEG Trident X2 targato NVIDIA Studio, equipaggiato con la scheda grafica GeForce RTX 4090.

Il suo flusso creativo è stato migliorato dai Tensor Core presenti nella sua GPU, che hanno potenziato alcuni task specifici dell’AI, elevando la qualità del suo lavoro e facendogli risparmiare tempo prezioso. RTX e AI – sottolinea NVIDIA – migliorano le performance anche in altri campi, come gaming, produttività e altro ancora.

Queste funzionalità avanzate sono supportate dai Driver NVIDIA Studio, gratuiti per i possessori di GPU RTX, che aggiungono prestazioni e affidabilità. Il driver Studio di dicembre, disponibile per il download, fornisce supporto per il plugin Reallusion iClone AccuFACE, potenziamento dell’audio sulla GPU, AV1 in HandBrake e molto altro.

Protagonista di un altro case study è il talentuoso artista 3D Božo Balov, che ha condiviso la sua creazione natalizia, Christmas Rush, ovvero un’animazione 3D di un Babbo Natale croato, ma con un twist meno gioioso.

Per creare l’abbigliamento di Babbo Natale, Balov ha creato una texture personalizzata con diversi tratti di pennello in Adobe Photoshop e ha utilizzato la sua GPU GeForce RTX 3080 Ti, in grado di potenziare più di 30 applicazioni accelerate dalla GPU, tra cui tra cui la galleria di sfocatura, liquify, smart sharpen e warping prospettico.