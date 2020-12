TeamViewer supporta la realtà aumentata in Salesforce

TeamViewer ha aggiornato la sua app su Salesforce AppExchange che consente ai clienti di creare Service Case TeamViewer e di fornire supporto remoto direttamente dai casi, dai contatti, dagli account, dai lead e da qualsiasi altro oggetto personalizzato di Salesforce.

Gli utenti possono ora avviare sessioni TeamViewer Pilot che consentono ai tecnici e agli operatori sulla linea di produzione di utilizzare la realtà aumentata (AR, Augmented Reality) per aiutare chiunque e ovunque.

Con il tracciamento degli oggetti in 3D è possibile posizionare dei marcatori spaziali che “si attaccano” agli oggetti del mondo reale, così come evidenziare gli oggetti e aggiungere annotazioni di testo nello stream video in diretta che il dipendente, partner o cliente mostra attraverso la videocamera del dispositivo mobile.

Con il nuovo aggiornamento dell’integrazione tra TeamViewer e Salesforce, dunque, il personale di supporto, gli esperti e gli operatori sulla linea di produzione possono avviare connessioni di realtà aumentata con gli utenti interni o i clienti esterni direttamente dai vari oggetti Salesforce.

Grazie all’integrazione aggiornata, inoltre, è possibile collegarsi istantaneamente con i tecnici in loco con TeamViewer Pilot per supportare qualsiasi tipo di problema di configurazione hardware o attività fisica. La funzionalità di condivisione SMS con un solo clic recupera il numero di telefono e la lingua della persona interessata all’interno dell’ambiente Salesforce e invia un SMS personalizzato con l’invito di connessione.

L’aggiornamento migliora anche prestazioni e usabilità grazie al nuovo design dell’app che utilizza la tecnologia Salesforce Lightning Web Components (LWC). Così come è anche migliorata la personalizzazione del plugin di integrazione, con la possibilità di aggiunta a qualsiasi schermata Salesforce, compresi gli oggetti personalizzati.

I set di permessi aggiornati facilitano poi la gestione delle funzioni e degli accessi disponibili per tutti gli utenti.

Gli amministratori possono implementare facilmente l’integrazione di TeamViewer con Salesforce in tutta l’azienda, in pochi step, per abilitare TeamViewer Pilot e il supporto remoto per tutti i tipi di end point gestiti, sia per gli utenti finali che corporate, direttamente dalla dashboard di Salesforce.