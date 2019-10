Teamsystem si espande nell’industria 4.0: acquisita TechMass

TeamSystem ha reso noto di aver acquisito la maggioranza di TechMass, una startup attiva nella digitalizzazione dei processi produttivi.

Una scelta che evidenza la volontà della società italiana di puntare forte anche sulla industria 4.0: dal 2015 ad oggi sono ben 25 le realtà acquisite da Teamsystem, che dimostra una chiara strategia per affrontare la trasformazione digitale.

Il prodotto di punta di TechMass è una soluzione in cloud – disponibile tramite web e app sia via desktop che mobile – in grado di ottimizzare i processi industriali e di appoggiare le aziende manifatturiere nel loro percorso di crescita e miglioramento. Il sistema fornisce agli addetti di linea strumenti e informazioni in tempo reale per monitorare le performance delle linee e ottimizzare i processi industriali.

Inoltre, la sinergia con TechMass permette a TeamSystem di dare seguito al potenziamento strategico sul cloud della propria gamma di soluzioni Industria 4.0, lavorando per implementare una connessione sempre più forte tra gli impianti produttivi e i propri sistemi gestionali.

Federico Leproux, CEO di TeamSystem ha voluto ricordare l'importanza per il sistema industriale italiano di cogliere appieno l’opportunità dell’attuale processo di digitalizzazione. Questo, trasformando gli stabilimenti in ottica Industria 4.0. Le fabbriche sono sempre più digitali, sempre più interconnesse. Secondo il CEO, L’Industria 4.0 sta lentamente ridefinendo il modo di produrre, grazie all’utilizzo dei dati, a una potenza di calcolo sempre maggiore, all’Internet delle Cose, ma anche all’interazione tra uomo e macchina. In questo contesto, per TeamSystem risulta strategica l’acquisizione di una società come TechMass, perché permette di espandere la propria offerta digitale rivolta alle aziende, integrando nuovi prodotti ad alto contenuto tecnologico e sviluppando sinergie grazie alle competenze esterne.