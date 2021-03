Sviluppare app video personalizzate con l’SDK di Zoom

Il nuovo Video SDK (Video Software Development Kit) di Zoom è stato progettato per consentire agli sviluppatori di sfruttare il video HD, l’audio e le caratteristiche interattive della nota piattaforma di comunicazione per realizzare applicazioni ed esperienze desktop personalizzate con interfacce utente native.

Con la possibilità di integrare le funzionalità della piattaforma di comunicazione unificata video-first di Zoom nei loro prodotti e nelle loro applicazioni, gli sviluppatori saranno in grado di sfruttare il nuovo SDK per creare esperienze innovative e coinvolgenti, ha affermato l’azienda.

Il Video SDK fornisce nuove opportunità di revenue senza essere legati all’interfaccia utente di Zoom Meetings e gli sviluppatori potranno costruire soluzioni che aumentino il customer engagement del proprio brand.

Secondo Zoom, le customer experience basate sui video avranno un ruolo sempre più importante nel coinvolgimento dei clienti in futuro. Tra i potenziali casi d’uso, ci sono ad esempio i social media, il gaming e il retail.

Ad esempio, gli sviluppatori potrebbero integrare la funzionalità di Zoom nelle app di social media per creare esperienze di comunicazione coinvolgenti, come lo streaming dal vivo con chat interattiva, basate sull’affidabilità della piattaforma. Oppure, le imprese potrebbero sfruttare le caratteristiche interattive di Zoom per creare esperienze d’acquisto ritagliate su misura per i clienti.

Video SDK è ora un componente importante della Zoom Developer Platform, che consente ai fornitori di servizi e agli sviluppatori di costruire applicazioni e integrazioni sulla piattaforma di comunicazione unificata di Zoom, per aggiungere funzionalità di video, voce, condivisione di contenuti, chat e altro ancora nelle loro applicazioni.

La piattaforma di sviluppo di Zoom include API, SDK, chatbot, webhook e distribuzione per applicazioni e integrazioni. La sua ultima versione include analytics delle prestazioni più dettagliati per fornire agli sviluppatori ulteriori informazioni sulla performance e sull’utilizzo delle loro applicazioni su Zoom App Marketplace.