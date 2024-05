Asus annuncerà i suoi primi laptop con AI in un evento online il 20 maggio

ASUS ha annunciato che svelerà i suoi primi laptop con Intelligenza Artificiale durante l’evento di lancio virtuale Next Level. AI Incredible, che si terrà il 20 maggio 2024, alle 22:00 (10:00PM).

Questo evento online – spiega l’azienda – svelerà un laptop ultraportatile premium, il primo pc ASUS con Intelligenza Artificiale di nuova generazione. L’evento di lancio, che vedrà la collaborazione tra Microsoft, Qualcomm e ASUS, celebra il primo dei pc ASUS con Intelligenza Artificiale, destinati a ridefinire l’informatica di calcolo.

Nelle intenzioni dell’azienda, il nuovo laptop aprirà la strada a una nuova era, superando i confini tradizionali e sfruttando le avanzate capacità dell’AI. Con un supporto completo per le ultime funzionalità AI di ASUS e Microsoft, i laptop di nuova generazione offriranno esperienze AI personalizzate su misura per le esigenze individuali.

Durante l’evento, il Co-CEO di ASUS S.Y. Hsu sarà accompagnato dai relatori di Qualcomm e Microsoft. Insieme, avranno modo di raccontare la collaborazione che ha portato alla nascita dei nuovi e rivoluzionari dispositivi.

Inoltre, i partecipanti avranno l’opportunità di provare la lineup dei PC ASUS con Intelligenza Artificiale e molto altro in prima persona al Computex 2024 a Taipei. Questo evento molto atteso presenterà una vasta gamma di prodotti all’avanguardia, offrendo uno sguardo sul futuro della tecnologia.

Per non perdere questa esperienza, è possibile seguire online l’evento di lancio Next Level. AI Incredible., assistendo all’alba di una nuova era (Il sito sarà attivo a partire dal 7 maggio).

Sebbene ASUS non lo confermi ufficialmente nel suo annuncio, il fatto che l’evento di lancio sia realizzato in collaborazione con Microsoft e Qualcomm non può non far pensare al fatto che il nuovo pc AI possa essere potenziato dal nuovo silicio di Qualcomm. Lo sapremo il 20 maggio.