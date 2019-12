Sundar Pichai nuovo Ceo di Alphabet

In seguito alle dimissioni dalla carica di chief executive dei due fondatori di Google, Sergey Brin e Larry Page, Alphabet ha un nuovo Ceo, ed è Sundar Pichai, attualmente ceo di Google.

Sergey Brin e Larry Page rimarranno comunque nel consiglio della holding a cui fa capo Google.

La scelta di affidare a Sundar Pichai la guida della holding fatta da oltre 100mila persone nel mondo, è stata motivata dagli stessi fondatori in un post sul blog di Google.

Sergey Brin e Larry Page scrivono che Sundar Pichai "porta umiltà e profonda passione per la tecnologia ai nostri utenti, partner e dipendenti ogni giorno. Ha lavorato a stretto contatto con noi per 15 anni, attraverso la formazione di Alphabet, come Ceo di Google e membro del consiglio di amministrazione di Alphabet. Condivide la nostra fiducia nel valore della struttura Alphabet e la capacità che ci offre di affrontare grandi sfide attraverso la tecnologia. Non c'è nessuno su cui abbiamo fatto affidamento di più dalla fondazione di Alphabet e nessuna persona migliore per guidare Google e Alphabet nel futuro".

Brin e Page si dicono intimamente orgogliosi di "aver visto un piccolo progetto di ricerca trasformarsi in una fonte di conoscenza e responsabilizzazione per miliardi di persone, una scommessa che abbiamo fatto come due studenti di Stanford e che ha portato a una moltitudine di altre scommesse tecnologiche. Non avremmo potuto immaginare, nel 1998, quando trasferimmo i nostri server da un dormitorio a un garage, il viaggio che ne sarebbe seguito".