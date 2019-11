Startup tecnologiche, nuovo programma di accelerazione di Digital Magics

Digital Magics ha varato il Magic Wand Fintech, Insurtech, Blockchain e Cybersecurity, terza edizione del programma di accelerazione per selezionare, sostenere e investire nelle startup italiane più promettenti.

E oltre ai settori fin qui contemplati, Fintech e Insurtech, il programma ora allarga il proprio bacino anche a l’innovazione proveniente dai mondi della sicurezza informatica e alla blockchain.

Magic Wand è rivolto alle startup cosiddette early stage, che stanno cioè sviluppando business innovativi ed originali e che hanno la prospettiva di diventare le migliori realtà presenti sul mercato.

Il programma consentirà alle startup selezionate di beneficiare della partecipazione di mentor e advisor del mondo finanziario e corporate, di grant in denaro per lo sviluppo del progetto e per i finalisti ci sarà la possibilità di accedere a investimenti da parte di Digital Magics.

L’obiettivo è creare un centro di eccellenza internazionale dedicato ai temi che ruotano intorno al fintech, insurtech, blockchain e cybersecurity, e di creare una forte alleanza di sistema con gli operatori del mercato.

I partner del programma Sono partner del programma di accelerazione BNL Gruppo BNP Paribas, Credem Banca, Innogest, Online SIM Gruppo Ersel, Poste Italiane, SisalPay, Reale Group, TIM. Partner di ecosistema è il Fintech District, mentre media Partner sarà Fintastico.com, recentemente entrata nel portfolio startup di Digital Magics.

Fra tutte le idee inviate entro il 18 dicembre 2019 al programma Magicwand saranno selezionati 10 progetti che inizieranno a gennaio 2020 il percorso di accelerazione di 5 mesi, all’interno della sede di Milano dell’incubatore Digital Magics.

Le startup saranno seguite da un team di esperti che supporteranno le startup e i partner nello sviluppo del progetto e dai mentor di riferimento di Digital Magics, con incontri periodici per seguirne la crescita, sviluppare e migliorare il modello di business fino al “go to market”.

Dopo i primi due mesi di accelerazione ci sarà una seconda selezione che, in base ai risultati raggiunti, eleggerà le 6 migliori startup che avranno accesso alla seconda fase del programma di accelerazione, della durata di 3 mesi, e ad un investimento fino a 150.000 euro.

Al termine del programma, le 6 startup finaliste saranno le protagoniste di un evento al quale parteciperanno i più importanti investitori italiani e internazionali e avranno l’opportunità di far parte dell’incubatore Digital Magics.