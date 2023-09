Spitch lancia il proprio Customer Success Department

Spitch, fornitore di soluzioni di intelligenza artificiale conversazionale, annuncia l’ampliamento dei suoi servizi professionali e delle proprie attività di business consulting nell’ambito della digitalizzazione dei contact center e del passaggio a un servizio clienti proattivo, guidato dall’intelligenza artificiale, attraverso la creazione di un “Customer Success Department” (CSD).

Il CSD assumerà la guida dell’attuazione dei progetti in essere tra Spitch e i suoi clienti, comprendendo le loro esigenze, gli obiettivi e le sfide ed offrendo un supporto completo in tutte le fasi di implementazione delle soluzioni, in maniera da consentire ai Clienti di beneficiare di roadmap strategiche verticali e mirate alla digitalizzazione dei contact center, all’automazione delle interazioni, e all’ottimizzazione dei processi di trasformazione della CX e dell’esperienza dei dipendenti.

L’aumento delle competenze di consulenza strategica reso possibile dal CSD consentirà inoltre ai clienti di Spitch di utilizzare l’analisi predittiva basata sull’intelligenza artificiale per realizzare offerte di vendita/supporto altamente personalizzate e proattive per i clienti finali.

“La piattaforma di IA conversazionale di Spitch con funzionalità avanzate aiuta le aziende a fornire il miglior servizio possibile ai propri clienti. Grazie ai tempi di commercializzazione rapidi, a prodotti costantemente migliorati, tra cui Speech Analytics, Virtual Assistant, Voice Biometrics, Chat Platform, Knowledge Base e Agent Assistant Suite, e all’integrazione di ChatGPT stiamo continuando a definire lo standard per l’IA conversazionale di livello aziendale. Siamo convinti che la creazione del CSD e l’assegnazione a questo dipartimento di ulteriori specialisti, tra cui alcuni dei maggiori esperti nel campo dell’implementazione dell’IA conversazionale e dell’automazione dei contact center possa fare davvero la differenza e aggiungerà un valore notevole alla realizzazione del pieno potenziale delle nostre soluzioni, a beneficio in primis di una clientela di oltre 70 aziende globali, che dimostrano una percentuale di fidelizzazione eccezionale e che vogliamo mantenere sempre soddisfatti” spiega Alexey Popov, CEO di Spitch.