Sostenibilità, gli obiettivi di Vmware nel Global Impact Report

Vmware ha pubblicato il Global Impact Report, il rapporto che evidenzia i più recenti risultati dell’azienda, in linea con l’obiettivo e l’impegno di rappresentare una forza per il bene.

In un periodo di continue sfide globali – dalla pandemia Covid-19, ai cambiamenti climatici, all’incertezza geopolitica e all’ingiustizia sociale – VMware conferma il proprio impegno per creare un mondo più resistente e responsabile per le generazioni future.

Il Global Impact Report evidenzia i risultati chiave e le pietre miliari per gli obiettivi che VMware si era data per il 2020, fissati cinque anni fa.

Dal 2003, il portafoglio prodotti VMware ha aiutato i propri clienti a evitare oltre 1,2 miliardi di tonnellate di emissioni di CO2. Inoltre, la società americana fornisce il 100% dell’elettricità nelle sue strutture globali da fonti rinnovabili.

VMware ha anche ottenuto la certificazione CarbonNeutral Company per due anni consecutivi; più di 22.100 dipendenti VMware hanno supportato più di 10.000 organizzazioni no-profit in 97 Paesi

Infine, grazie alla VMware IT Academy la società ha collaborato con oltre 2.400 istituti di istruzione in 93 Paesi con oltre 48.000 studenti

I clienti utilizzano VMware per avere un impatto positivo sulla società e sull’ambiente

Nel Global Impact Report sono presenti anche i clienti VMware che utilizzano le soluzioni dell’aziende per il bene della società.

Fra i clienti citati anche una realtà italiana, Città metropolitana di Roma Capitale, che sta riducendo la congestione del traffico e diventando una città più smart con l’aiuto delle soluzioni VMware. E

il Netherlands Cancer Institute, che utilizza le soluzioni Vmware per fare ricerca sul cancro e per aiutare i malati a migliorare la loro qualità di vita; e ancora Yorkshire Water, che sta riducendo il consumo energetico grazie a Vmware come parte del suo impegno per la sostenibilità.Il cambiamento globale richiede la collaborazione tra geografie, aziende e comunità per affrontare le sfide strutturali e sistemiche.

Come riconoscimento di ciò, nel 2019 Vmware ha aderito alla più grande iniziativa di sostenibilità aziendale del mondo, il Global Compact delle Nazioni Unite (UNGC). VMware è allineata agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, facendo leva sui principi e sulle priorità per fornire un quadro chiaro e guidare un impatto positivo globale ed esponenziale.

Guardando al futuro, Vmware immagina un futuro equo, inclusivo e giusto, dove la dignità, la salute e il benessere di tutte le persone vengono al primo posto, dove la tecnologia risolve problemi complessi e genera fiducia per tutti coloro che dipendono da essa.

In questo futuro, le aziende e i governi raggiungeranno gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite attraverso l’innovazione sostenibile, la collaborazione e la politica, creando maggiore prosperità e opportunità per tutti. Vmware sta costruendo una base digitale sicura, resistente e sostenibile per un futuro in cui la sua tecnologia avrà un impatto positivo su tutti i suoi stakeholder: dipendenti, clienti, azionisti, cittadini, comunità e il nostro pianeta.

La visione a lungo termine di Vmware per il 2030 è incentrata sui temi di Equity, Trust e Sustainability: la fiducia di tutti gli stakeholder, ispirata dall’impegno per la resilienza, l’etica, la privacy dei dati e la sicurezza intrinseca; accesso equo per tutti alle opportunità del futuro digitale e infrastrutture digitali sostenibili, realizzate attraverso l’efficienza radicale e l’energia rinnovabile, a sostegno della transizione alle emissioni nette zero