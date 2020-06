Smart working, Google Meet arriva in Gmail su Android e iOS

Con gli ultimi aggiornamenti in fase di roll-out, Google ha portato Meet, l’app e servizio di meeting video, all’interno di Gmail su Android e iOS, in modo che l’utente possa partecipare facilmente alle videoconferenze partendo dalla propria casella di posta elettronica.

Con la quantità di chiamate e riunioni video a cui ormai tutti partecipano quotidianamente, e con l’email che è sempre al centro della comunicazione, si tratta di una integrazione che può accelerare molti flussi di lavoro.

Nelle prossime settimane, ha annunciato Google, gli utenti inizieranno a notare una nuova scheda Meet nell’app Gmail sul proprio smartphone, nella quale sarà possibile visualizzare le prossime riunioni programmate in Google Calendar e accedere facilmente ad esse con un singolo e semplice tocco.

Google parla di prossime settimane perché, come solitamente accade per questo tipo di aggiornamenti, la nuova funzionalità è in fase di rilascio e arriverà agli utenti finali in modo graduale.

Nel nuovo tab dedicato a Meet sarà possibile avviare un nuovo meeting, ottenere un collegamento alla riunione da condividere o pianificare una riunione in Google Calendar. Sarà poi possibile partecipare ai meeting condivisi con noi, inserendo un codice riunione.

Se l’utente non desidera che Meet appaia come tab nell’app Gmail, non dovrà fare altro che accedere ai Setting del proprio account e deselezionare Meet.

Se la funzione potrebbe richiedere ancora del tempo per essere accessibile a tutti, la documentazione del Centro assistenza Google è già stata predisposta dalla società di Mountain View.

Le pagine della documentazione spiegano in dettaglio come avviare e partecipare a videochiamate e meeting online di Google Meet con l’app Gmail sui dispositivi Android e su iPhone e iPad.