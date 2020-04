Forrester Research ha condotto una ricerca sulla forza lavoro globale per capire l’impatto che il coronavirus sta avendo sui lavoratori e le aziende: il sondaggio includeva anche 199 adulti italiani che lavorano a tempo pieno o part time durante la pandemia, e il report “Cosa pensano gli italiani a proposito del Covid-19” realizzato dalla Senior Analyst Enza Iannopollo ha rivelato che lo smart working nel nostro Paese rimane un tabù per il 47% dei dipendenti.

Lo smart working sembra rimanere una possibilità ancora limitata in Europa e in Italia: infatti, il 47% degli italiani intervistati dice di non poter lavorare da casa. Inoltre, sebbene il 57% del campione apprezzi il lavoro da casa, il 54% non vede l’ora di tornare in ufficio quando l’emergenza sarà rientrata.

La ricerca, spiega la Senior Analyst Enza Iannopollo di Forrester Research, sottolinea anche alcune delle problematiche relative al lavoro da casa, confermando che il telelavoro sia più che semplice commutatio loci, ma che richieda invece un profondo cambio nella cultura aziendale e del singolo impiegato.

Il quadro che emerge da quest’ultimo report della serie di ricerca “Forrester Research’s PandemicEX” è che la pandemia di Covid-19 ha reso i lavoratori italiani infelici e pessimisti rispetto al futuro: il 42% degli intervistati teme che il governo non stia facendo abbastanza e il 45% ha paura che le loro aziende faranno licenziamenti.

I dati di Forrester raccontano di un diffuso timore nella forza lavoro relativo alla crisi economica e alla tenuta finanziaria delle aziende per cui lavorano: il 33% dei lavoratori italiani pensa che il proprio impiego non sia sufficientemente stabile perché la propria azienda potrebbe non farcela e potrebbe fallire.

Per quanto riguarda gli strumenti di smart working, Skype, Dropbox e Microsoft Teams rimangono le prime tre opzioni per i dipendenti italiani che lavorano da casa a causa della pandemia di Covid-19.

La maggior parte dei lavoratori italiani si sente personalmente al sicuro dal virus, evidenzia ancora Enza Iannopollo, ma la paura del contagio rimane alta. Le severe limitazioni alla circolazione hanno contribuito a generare un sentimento di sicurezza personale: il 56% dei lavoratori italiani si sente attualmente al sicuro dal virus. Tuttavia, il 74% ha paura del contagio e il 65% teme di recarsi a lavoro per paura di esposizione al virus.

La grande maggioranza dei dipendenti italiani ha fiducia nelle informazioni sul Covid-19 rilasciate dal governo.

I risultati del sondaggio mostrano anche che la comunicazione aziendale è essenziale durante una crisi, ma in Italia non viene effettuata a sufficienza. Soltanto circa la metà dei dipendenti italiani afferma che i propri manager hanno discusso un piano per limitare il rischio del Covid-19 con i propri colleghi. I datori di lavoro in altri stati Europei hanno svolto un lavoro migliore.