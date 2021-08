Smart home, il mercato europeo continua il percorso di crescita

Secondo lo specialista di market intelligence International Data Corporation (IDC), il mercato smart home in Europa ha movimentato quasi 23 milioni di unità nel primo trimestre del 2021. Con una crescita del 25,6% rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno.

Gli analisti di IDC hanno messo in evidenza come la crescita dei prodotti per la smart home fosse visibile in tutte le categorie. Dopo un 2020 quasi piatto, ha messo in evidenza IDC, i prodotti di intrattenimento video – smart Tv e digital media adapter – sono stati tra i segmenti principali che hanno più contributo a tale crescita.

Il mercato dell’area Central and Eastern Europe ha registrato una analoga crescita a due cifre e ha replicato lo stesso comportamento dell’intera regione, dove le smart Tv hanno giocato un ruolo importante.

Inoltre, secondo gli analisti di IDC, il mercato della smart home dovrebbe continuare la sua traiettoria di crescita, raggiungendo più di 207 milioni di unità in Europa nel 2025 per un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 13,961% nel periodo 2020-2025.

Il segmento dell’intrattenimento video ha fatto registrare più di 10,7 milioni di unità spedite in Europa, con una quota di mercato del 46,6% e una crescita del 24,9%.

Gli smart Tv hanno rappresentato il 79,4% della categoria, mentre i digital media adapter hanno fatto registrare una category share del 20,4%.

Gli smart speaker sono cresciuti del 19,1%, che è pari alla maggiore crescita di questa categoria tra il 2020 e il 2021. In questa categoria, come marche, Amazon è ancora al primo posto, seguita da Google.

Il monitoraggio e la sicurezza della casa, l’illuminazione e i termostati hanno totalizzato 6,1 milioni di unità e il 26,7% di crescita anno su anno nelle tre categorie combinate.