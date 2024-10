Samsung agli sviluppatori: AI per un’esperienza utente più personalizzata e sicura

Samsung Electronics ha tenuto l’annuale Samsung Developer Conference (SDC) presso il McEnery Convention Center di San Jose. Nel celebrare un decennio di collaborazione e innovazione con gli sviluppatori, Samsung ha condiviso la sua visione per un’esperienza utente più personalizzata e sicura grazie alle più recenti tecnologie di intelligenza artificiale multi-dispositivo, sottolineando la propria visione “AI for All”.

Di fronte a circa 3.000 sviluppatori, partner e giornalisti, Jong-Hee (JH) Han, Vice Chairman, CEO e Head of Device eXperience (DX) Division di Samsung Electronics, ha sottolineato l’importanza della collaborazione aperta per promuovere la reciproca crescita e la competitività nell’era dell’AI: “Negli ultimi dieci anni abbiamo portato avanti il nostro percorso di innovazione insieme ai nostri numerosi sviluppatori e partner“.

JH ha poi illustrato l’impegno dell’azienda nell’utilizzare l’intelligenza artificiale per garantire maggiore sicurezza e offrire una personalizzazione avanzata, esperienze di assistenza familiare migliori e nuove opportunità per le aziende B2B. “Samsung Electronics continuerà a far progredire l’intelligenza artificiale fino a un livello in cui l’AI riconoscerà automaticamente ogni utente, dalla voce alla posizione, per offrire un’esperienza sempre più personalizzata”, ha spiegato. “Queste funzioni creeranno esperienze multi-dispositivo più pratiche e sicure servendosi del software potenziato dall’AI, delle innovazioni della piattaforma e della tecnologia di sicurezza di Samsung“.

Samsung ha inoltre annunciato che il prossimo anno riunirà l’esperienza software delle sue principali linee di prodotti, dai dispositivi mobile ai televisori e agli elettrodomestici, sotto il nome di One UI. Offrendo un’esperienza di prodotto coesa e garantendo aggiornamenti software fino a sette anni, Samsung assicurerà ai propri utenti un’innovazione continua.

Per proseguire nella realizzazione della sua visione “AI for All”, Samsung si impegnerà anche a creare un’“AI for good“, consentendo agli sviluppatori di avvalersi dell’utilizzo delle nuove tecnologie per aprire nuovi orizzonti, affrontare le sfide sociali e costruire un mondo migliore per le generazioni future.

Samsung riconferma la sua vision di un’AI accessibile a tutti

Durante la conferenza, Samsung ha ribadito il suo impegno nell’utilizzare l’intelligenza artificiale per permettere l’accesso a nuove esperienze, proteggere i dati personali e migliorare la vita quotidiana di tutti coloro che la utilizzano. Facendo leva su oltre un decennio di investimenti in tecnologie di intelligenza avanzata, Samsung ha illustrato come il suo impegno per un’AI accessibile a tutti – “AI for All” – stia orientando la strategia di ricerca e di innovazione dell’azienda, sia per gli sviluppatori sia per gli utenti.

Con l’obiettivo di progettare funzioni di intelligenza artificiale personalizzate per ogni individuo, l’intelligenza artificiale di Samsung è pensata per tutti gli utenti: per le famiglie che desiderano gestire le proprie routine serali con maggiore facilità, per chi si sta abituando a nuovi spazi abitativi e per i creativi e gli sviluppatori che esplorano tecnologie all’avanguardia in cerca di ispirazione. Samsung offre l’intelligenza artificiale senza compromettere la privacy, sfruttando le capacità dell’AI on-device e continuando a offrire prestazioni innovative attraverso il cloud e l’AI generativa.

Samsung si impegna inoltre a sviluppare funzioni di intelligenza artificiale che migliorino il mondo, anche grazie all’impegno dei dipendenti che credono nei principi etici globali dell’AI quali “equità”, “trasparenza” e “responsabilità” sia per lo sviluppo, sia per l’utilizzo delle funzioni stesse.

La strategia “AI for All” integrerà ulteriormente Galaxy AI sui dispositivi mobile per migliorare la produttività, la creatività e la comunicazione; nel mondo degli elettrodomestici Samsung offre prodotti integrati con funzioni basate sull’AI per semplificare la vita quotidiana degli utenti; l’AI rivoluziona anche il modo di concepire i prodotti Visual Display, mentre il sistema operativo Tizen OS Home consente di vivere un’esperienza di intrattenimento a un livello superiore utilizzando tutte le app e i servizi disponibili sul proprio TV. Ci saranno ulteriori miglioramenti AI multipiattaforma in arrivo su Bixby, SmartThings e One UI 7.

One UI 7 si svela in anteprima

Fin dal principio One UI è stata progettata per offrire agli utenti un’esperienza mobile quanto più possibile personalizzata, creativa e produttiva.

Durante la SDC24 Samsung ha fornito un’anteprima di One UI 7, evidenziando la sua nuova interfaccia utente incentrata su un design semplice, d’impatto ed emozionale, oltre a nuove modalità per integrare perfettamente le funzionalità di Galaxy AI nelle attività quotidiane.

La versione beta di One UI 7 sarà disponibile per gli sviluppatori entro la fine dell’anno.

AI Home prende vita

Gli elettrodomestici Samsung dotati di funzioni basate sull’AI offrono esperienze avanzate in tutta la casa, dalla cucina al soggiorno. Grazie alle funzionalità come AI Vision Inside del frigorifero Family Hub AI o AI Floor Detect del nuovo robot Jet Bot Combo AI, gli elettrodomestici intelligenti di Samsung sfruttano il meglio dell’intelligenza artificiale per rendere la vita più semplice ed efficiente.

Queste funzioni sono ottimizzate dalla presenza di Bixby, ora potenziato dall’intelligenza artificiale. Gli utenti possono controllare l’intera casa da qualsiasi punto si trovino, semplicemente parlando a un dispositivo abilitato Bixby. Bixby offre anche vantaggi in termini di accessibilità: per una maggiore praticità in casa, può aprire le porte degli elettrodomestici con una semplice richiesta vocale, senza bisogno di comandi di attivazione grazie alla funzione Auto Open Door.

Le funzionalità avanzate di Bixby si estendono anche ai televisori Samsung. Gli utenti possono ora cercare contenuti utilizzando solo descrizioni dettagliate e personalizzare le impostazioni con più comandi vocali. Grazie all’impegno costante nel semplificare la vita degli utenti, la funzione di controllo remoto del dispositivo consente di gestire il televisore dal proprio smartphone, mentre Samsung AI Cast permette di inviare i risultati generati dall’intelligenza artificiale dai dispositivi mobile al televisore. Direttamente dalla schermata iniziale del TV, gli utenti possono fruire di immagini ed elenchi di contenuti sviluppati con l’intelligenza artificiale generativa, inclusa un’integrazione con ChatGPT, ora disponibile su uno schermo più grande, quello del televisore.

Samsung sta integrando l’intelligenza artificiale anche nelle sue applicazioni per display, dall’upscaling e la personalizzazione del televisore basata sull’intelligenza artificiale, a un nuovo Software Development Kit (SDK) per Daily Board, che consente agli sviluppatori di trasformare lo schermo di qualsiasi smart TV in un punto di riferimento per informazioni quali, il meteo, lo stato dei dispositivi e degli aggiornamenti locali, grazie a una nuova partnership con Nextdoor.

VXT: la nuova generazione di soluzioni per la segnaletica digitale

Samsung ha inoltre presentato la nuova generazione di soluzioni di segnaletica digitale che integrano Visual Experience Transformation (VXT), la sua piattaforma software e la relativa soluzione di gestione dei contenuti (CMS) per la produzione, l’operatività e la pianificazione dei contenuti.

Utilizzando un chatbot basato sull’intelligenza artificiale che integra il modello Pre-Integrated Repeatable Solution (PIRS) & Widget aNd Extension (WiNE), VXT offre soluzioni efficienti e ottimizzate e consente agli sviluppatori di integrare facilmente le funzioni e semplificare i processi sulla piattaforma.

Prestazioni di livello superiore con Tizen: il potere dell’AI on-device

Tizen, il principale sistema operativo di Samsung, sta introducendo un’esperienza all’avanguardia in un numero maggiore di dispositivi e servizi: Samsung ha infatti dotato alcuni elettrodomestici abilitati all’intelligenza artificiale di AI Home, un display LCD touchscreen da 7 pollici.

Anche Tizen si arricchisce con i servizi Tizen AI. Supportati dalla Samsung Neural Processing Unit (NPU) e ottimizzati per adattarsi ai prodotti Samsung e rispondere alle esigenze degli utenti, i servizi Tizen AI offriranno esperienze più intelligenti, sicure e personalizzate, dal controllo dei livelli di eco e rumore durante la visione di programmi TV o le videochiamate, all’analisi dello stile di scrittura degli utenti per migliorare i propri appunti.

L’impegno di Samsung nel migliorare costantemente le esperienze potenziate dall’intelligenza artificiale si traduce anche in una maggiore interoperabilità tra Tizen e l’ecosistema Galaxy. Multi-Control, che consente agli utenti di navigare e controllare sia lo smartphone sia il tablet utilizzando gli stessi strumenti Bluetooth, inclusi mouse e tastiere, si estenderà a monitor e TV grazie a Tizen.

Samsung ha implementato Tizen per gli sviluppatori basandosi su RISC-V. Una nuova SDK per le applicazioni Tizen progettate con RISC-V sarà disponibile a partire dal 2026.

Tizen supporta anche l’ultima versione di Flutter, il software dedicato alle applicazioni multipiattaforma, e continuerà a fornire strumenti di supporto agli sviluppatori di app per un ulteriore livello di tracciamento e profilazione.

SmartThings fa un nuovo passo avanti con l’AI e si espande nell’ambito della salute

Nell’ultimo decennio, Samsung SmartThings – afferma l’azienda – è diventata una delle più grandi piattaforme connesse al mondo, con oltre 350 milioni di utenti e più di 340 partner “Works with SmartThings” (WWST).

Samsung sta utilizzando tecnologie di intelligenza artificiale avanzate per offrire esperienze SmartThings di livello superiore ed esplorare una gamma più ampia di partnership. SmartThings svolgerà un ruolo fondamentale come tecnologia innovativa che contraddistingue i prodotti e i servizi dell’azienda.

Uno degli aggiornamenti più importanti in arrivo su SmartThings questo mese è Home Insight, che analizza i dati degli utenti, i modelli di utilizzo, la cronologia dei dispositivi e le statistiche domestiche raccolte in tempo reale per offrire un’esperienza domestica migliore. Suggerisce inoltre funzionalità per ottimizzare la casa, come lo spegnimento dei dispositivi inattivi quando si è fuori casa in un determinato momento della giornata o della stagione. Inoltre, Galaxy Tab S10 è stato equipaggiato con la funzione Home Insight e può essere comodamente utilizzato come pannello di controllo domestico per monitorare e controllare la casa.

Samsung ha anche annunciato la volontà di integrare sui prodotti che possiedono uno schermo le funzioni di SmartThings Hub. Questo renderà i dispositivi Samsung in grado di lavorare più efficacemente in sinergia per la gestione della casa, anche grazie alle funzioni di connettività integrate sui dispositivi partner. La strategia prevede l’introduzione della tecnologia AI Edge basata su SmartThings Hub, che integra le funzionalità AI nei dispositivi connessi alla casa, contribuendo a realizzare il progetto di una casa realmente potenziata dall’AI.

Nel rispetto del principio della collaborazione aperta e dell’innovazione, Samsung ha fornito i dettagli delle ultime partnership per SmartThings. Tra queste, una nuova partnership con diversi sviluppatori di soluzioni smart key, tra cui Schlage e Aqara, che aggiungerà la funzione SmartThings Door Lock alla Digital Home Key all’interno del Samsung Wallet nel 2025.

Anche la sostenibilità ha trovato spazio, in particolare nella collaborazione tra SmartThings e Kohler. Laura Kohler, Chief Sustainable Living Officer (U.S.) di Kohler, si è unita a Jaeyeon Jung, Executive Vice President e Head of SmartThings, sul palco per raccontare come la nuova integrazione aiuterà gli utenti a monitorare e ridurre l’utilizzo dell’acqua grazie a soffioni e rubinetti intelligenti.

Tobin Richardson, Head of the Connectivity Standards Alliance (CSA), ha annunciato che Samsung SmartThings è il primo sistema a adottare lo standard Matter 1.3, assumendo un ruolo fondamentale per il continuo supporto e l’espansione dell’ecosistema Matter.

Samsung ha inoltre annunciato una maggiore collaborazione tra SmartThings e Samsung Health. Girish Naganathan, CTO di Dexcom, azienda produttrice di sistemi di monitoraggio continuo del glucosio (CGM), si è unito a Samsung sul palco per approfondire la visione condivisa dalle due aziende per una gestione più personalizzata e vantaggiosa della salute a casa, sia per gli utenti sia per i loro cari.

Nell’era dell’intelligenza artificiale, la sicurezza è fondamentale

Infine, Samsung ha ribadito il suo impegno per standard rigorosi di sicurezza e privacy. Con Samsung Knox l’azienda continua a investire nel rafforzamento della sua governance della sicurezza per garantire che le più recenti esperienze di intelligenza artificiale non compromettano la sicurezza dei dati personali. Knox Matrix, la soluzione di sicurezza multi-dispositivo basata su blockchain, si estenderà dai dispositivi mobile ai televisori e agli elettrodomestici per migliorare ulteriormente la sicurezza nelle esperienze multi-dispositivo.

Samsung ha inoltre evidenziato l’espansione di Passkey, che arriverà su Tizen a partire dai modelli di TV del 2025, sul frigorifero con AI Family Hub e sugli elettrodomestici dotati di AI Home. Passkey offrirà maggiore praticità e sicurezza agli utenti, supportando anche gli accessi web tramite la scansione di codici QR mobile.

Ognuna di queste funzionalità svolge un ruolo importante nel garantire una maggiore sicurezza per gli utenti, nel supportare gli sviluppatori e nell’offrire dispositivi dotati delle più recenti e innovative tecnologie basate sull’intelligenza artificiale per trarre il meglio della nuova era dell’intelligenza artificiale.

Samsung invita sviluppatori, creatori e partner, e non solo, a unirsi al suo impegno per l’innovazione aperta e per esperienze superiori rese possibili dalla connettività. Per ulteriori informazioni su SDC24, è possibile visitare il sito dell’azienda.