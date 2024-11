Apple potrebbe lanciare uno smart display con AI nel 2025

Secondo l’osservatore del mondo Apple, reporter di Bloomberg Mark Gurman, la società di Cupertino potrebbe presto presentare uno smart display potenziato dall’intelligenza artificiale.

In base all’ultimo report di Gurman, l’imminente smart display di Apple sarebbe simile all’iPad, ma con un form factor quadrato invece che rettangolare. Inoltre, presenterebbe una fotocamera frontale in modo da consentire le videochiamate con FaceTime e integrerebbe uno speaker per l’ascolto di musica.

Le dimensioni sarebbero di circa 15 cm per lato e offrirebbe la possibilità di essere montato a parete, come spesso accade per gli accessori per la domotica.

Questo ipotetico smart display di Apple fungerebbe infatti da hub di controllo per la smart home e sarebbe potenziato da Siri e, naturalmente, da Apple Intelligence.

Lo smart display avrebbe un pannello multi-touch ma nella vision di Apple l’interazione con esso avverrebbe prevalentemente attraverso la voce. L’interfaccia grafica potrebbe essere una versione più pulita ed essenziale dei sistemi operativi di Cupertino, e potrebbe avere elementi di Apple Watch e della modalità Stand-by di iPhone.

Sempre secondo Gurman, Apple starebbe progettando anche degli stand con speaker aggiuntivi da usare come base d’appoggio per posizionare lo smart display ad esempio in cucina, su un comodino o su una scrivania. Apple starebbe anche lavorando a un sistema basato su sensori che consentirà al dispositivo di rilevare quante persone si trovano nelle vicinanze.

Secondo Gurman questo nuovo prodotto sarà un dispositivo in grado di funzionare in maniera quasi completamente autonoma, ma che richiederà un iPhone per determinate operazioni, tra cui alcuni passaggi della configurazione iniziale. E dovrebbe anche funzionare con Handoff, la funzionalità di Apple che consente agli utenti di iniziare un’attività su un dispositivo e poi passarla a un altro dispositivo nelle vicinanze, riprendendo esattamente da dove il lavoro è stato interrotto.

L’arrivo di questo nuovo prodotto sarebbe anche abbastanza imminente: il report di Gurman parla di marzo 2025 come possibile data di lancio. Naturalmente, al momento si tratta solo di rumor, di indiscrezioni che non hanno alcuna conferma ufficiale.