Smart grid: Rittal si prepara all’energia del futuro

In vista di una pressoché certa espansione del business, Rittal si riposiziona nel mercato energetico creando una nuova business unit, la divisione Energy & Power Solutions. L’azienda sta infatti supportando e incrementando il risparmio di tempo e costi con l’utilizzo di soluzioni di armadi e infrastrutture IT per il successo della trasformazione dei sistemi energetici nella smart grid.

Rittal osserva come stiano aumentando i requisiti tecnici per l’utilizzo sostenibile delle risorse, con la creazione di generatori di energia decentralizzati o infrastrutture di ricarica per l’elettromobilità.

La trasformazione dei sistemi energetici per creare la smart grid richiede che questi siano collegati in rete in modo intelligente e servono nuove strategie.

Con la creazione della nuova business unit Energy & Power Solutions, Rittal sta ampliando la propria esperienza in prodotti e soluzioni per il mercato dell’energia. Oggi, infatti, si possono trovare prodotti e soluzioni Rittal in ogni settore dell’industria energetica, dalla generazione e trasmissione di energia al consumo. Si va dagli armadi ai sistemi di distribuzione di energia e climatizzazione, fino alle soluzioni per infrastrutture IT e soluzioni software di Eplan per la progettazione e la pianificazione del sistema.

Soluzioni per la catena del valore dell’energia

Rittal supporta l’implementazione di misure per risparmiare tempo e costi lungo la catena del valore dell’energia, dall’ingegneria alla costruzione efficiente e parzialmente automatizzata di quadri elettrici, fino al servizio, con soluzioni che si trovano in ogni tipo di sistema di generazione di energia, nelle stazioni di trasformazione, nei quadri di bassa tensione, nelle infrastrutture di ricarica per l’elettromobilità e nelle applicazioni di stoccaggio di energia.

Per la distribuzione di energia sicura e flessibile l’azienda tedesca offre i quadri di bassa tensione VX25 Ri4Power per impianti e sistemi, nonché il sistema di sbarre RiLine per applicazioni CC e CA. Tool di ingegneria intelligenti e configuratori semplificano la pianificazione efficiente dei sistemi di controllo dei quadri elettrici, nonché la generazione automatica di documenti e verifiche di progettazione.

Le unità di raffreddamento ad elevata efficienza energetica riducono al minimo il consumo interno sia nella generazione di energia che nella trasmissione. Le soluzioni di infrastrutture IT di Rittal garantiscono il funzionamento di applicazioni IT critiche per forniture di energia sicure, fino alle soluzioni protette della consociata German Edge Cloud.