Sistem-Evo, il marketing conversazionale è anche per le Pmi

Sistem-Evo, startup italiana di digital marketing, è al lavoro per portare gli strumenti di intelligenza artificiale nelle Pmi.

Non a caso Stefano Mancuso, che di Sistem-Evo è General Manager, parla di “democratizzazione dell’Intelligenza Artificiale, perchè possa raggiungere tutte le realtà, incluse le aziende più piccole”. Tema non nuovo, ma vero, attuale, sollevato da molte realtà italiane operanti nell’intelligenza artificiale.

E a sostegno Mancuso cita dati di Gartner, per i quali oggi l’utilizzo degli assistenti virtuali da parte delle aziende è dell’8% e si prevede che raggiungerà il 25% nel 2021 e il 60% nel 2025.

Allo scopo Sistem-Evo ha rilasciato Ivo, prima piattaforma di marketing conversazionale che interagisce con il cliente in modo automatico e intelligente, indipendentemente dal canale di comunicazione.

Con la tecnologia di intelligenza artificiale integrata eeve.ai le risposte di Ivo, diversamente dai chatbot tradizionali, si fondano sulla combinazione di basi di conoscenza condivise costituite da milioni di nodi e connessioni messe in relazione con contenuti personalizzati.

Un algoritmo basato su una rete neurale proprietaria consente alla piattaforma di apprendere concetti e migliorare automaticamente le performance imparando quotidianamente anche dalle domande a cui non è in grado di rispondere.

In questo modo Ivo apprende concetti e riesce a fornire la risposta più precisa, la sua intelligenza è in continua evoluzione: più interazioni ci sono, più il sistema impara.

Ivo si adatta al tipo di settore aziendale (Beauty, Hotel, Ristorazione, Automotive, Salute e Retail sno quelli individuati inizialmente da Sistem-evo9 a seconda delle singole esigenze con soluzioni customizzate sia in termini di tecnologia, sia in termini di spesa.

Per Sistem-Evo anche le più piccole realtà ora possono accedere a soluzioni di IA semplici e pratiche per migliorare il proprio business: la soluzione è adatta dal centro estetico alla palestra, dal parrucchiere al pub.

Di recente Sistem-Evo in collaborazione con Smart City Group ha presentato Ivo Emergency, soluzione che applica l’intelligenza artificiale al flusso informativo delle emergenze sanitarie, per facilitare la comunicazione legata all’emergenza Covid-19 e fornire notizie utili sulla pandemia in modo semplice e intuitivo, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, in qualunque lingua. Oltre 30 comuni lo stanno già utilizzando, fra cui Cassano All’Ionio (CS), Termoli (CB), Rubiera (RE). Qualunque azienda o ente pubblico può farne richiesta e installarlo gratuitamente in pochi istanti sul proprio sito web