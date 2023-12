Siportal e Huawei Italia rinnovano la partnership per le soluzioni FTTH

SIPORTAL e Huawei Italia hanno annunciato il rinnovo della loro partnership tecnologica per il biennio a venire, con un focus specifico sullo sviluppo delle soluzioni FTTH (Fiber-To-The-Home), nell’ottica di plasmare il futuro digitale delle connessioni.

SIPORTAL, da sempre impegnata nell’implementazione di tecnologie all’avanguardia, grazie al rinnovo della partnership, potenzierà i Point of Presence (POP) della propria Rete con le più recenti tecnologie fornite da Huawei, mirando a migliorarne l’efficienza e le prestazioni, non trascurando la sostenibilità ambientale. Le nuove tecnologie implementate puntano, infatti, a ottimizzare l’uso delle risorse e ridurre l’impatto ambientale, per un approccio responsabile.

In questo contesto, risulta significativo l’impegno di Huawei nel consentire l’interoperabilità delle proprie soluzioni in un mercato aperto e allineato agli standard internazionali del settore. Questa apertura rappresenterà un notevole miglioramento della customer experience, con un impatto positivo sull’intero ecosistema dei partner tecnologici di SIPORTAL, grazie ad una maggiore flessibilità e possibilità di personalizzazione delle reti.

“La partnership rinnovata con Huawei – ha commentato Francesco Saluta, CEO di SIPORTAL – è fondamentale per il nostro impegno a fornire connettività di alta qualità. L’attenzione rivolta da Huawei all’apertura delle proprie soluzioni è notevole: assicurare la piena compatibilità sui propri dispositivi, in conformità a quanto richiesto da un mercato sempre più aperto, ci permette di migliorare ulteriormente la nostra offerta e garantire un servizio ottimale ai nostri Clienti. Ringrazio Huawei per la fiducia e il sostegno continuo: la collaborazione appena rinnovata, intrapresa già da qualche tempo, sta aprendo nuove possibilità nel settore delle telecomunicazioni, e siamo ansiosi di esplorare insieme le nuove frontiere della connettività”.

La collaborazione si estenderà anche all’utilizzo delle tecnologie Huawei sull’accesso alla fibra in tecnologia XGS-GPON, una mossa chiave che permetterà a SIPORTAL di migliorare ulteriormente qualità e performance delle proprie soluzioni: infatti, oltre ad aumentare la portata del segnale fino a 40 km, permetterà trasmissioni di dati a velocità di 10 Gigabit al secondo, in modalità simmetrica.

Grazie al trasporto DWDM, inoltre, l’azienda sarà inoltre in grado di offrire larghezze di banda ancora più elevate (fino a 400 Gbit/s) in ottica di long distance, con banda interamente garantita e latenze bassissime, grazie ad architetture di ultima generazione.

Huawei, con il suo ruolo prominente come vendor e investitore nelle dorsali long distance, offrirà un supporto cruciale per la realizzazione di questa ambiziosa iniziativa.

“La soluzione tecnologica XGS-PON 10G offre ai nostri clienti opportunità di sviluppo delle reti FTTH garantendo flessibilità operativa, elevata capacità e particolare attenzione al risparmio energetico. Le competenze sviluppate negli ultimi 10 anni, che ci hanno visto leader nel mercato globale delle tecnologie trasmissive di lunga distanza (DWDM), andranno a completare la proposta tecnologica per SIPORTAL nella realizzazione di un’infrastruttura di rete a prova di futuro”, aggiunge Tim Cao General Manager di Huawei Enterprise Italy.

Con questa partnership, SIPORTAL guarda al futuro con una visione orientata verso i servizi digitali: l’azienda sta investendo attivamente nello sviluppo di soluzioni innovative per soddisfare le crescenti esigenze di connettività digitale, anticipando le esigenze del mercato e abbracciando una visione del futuro verso il progresso della società nell’era della digitalizzazione.

A tal proposito, in chiusura, Saluta ha sottolineato la prospettiva di SIPORTAL nel contesto digitale: “Investire nei servizi digitali è parte integrante della nostra visione per un futuro connesso e all’avanguardia. Continueremo a innovare e a guidare il cambiamento digitale”.