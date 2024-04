Colt espande il servizio IP Transit ad alta larghezza di banda a nuove città europee

Colt Technology Services (Colt), società di infrastrutture digitali, ha annunciato l’apertura di nuove porte IP Transit da 400 Gigabit al secondo lungo la famosa rotta FLAP, che collegano Francoforte, Londra, Amsterdam e Parigi e che incrementano i precedenti investimenti in porte IP da 400G a Marsiglia, Oslo, Praga, Sofia, Stoccolma e Zurigo. L’ultima espansione – sottolinea l’azienda – supporta la crescente domanda di infrastrutture Internet ultraveloci e a bassa latenza, in quanto le aziende e le economie costruiscono servizi e applicazioni digitali connesse per generare crescita.

IP Transit è un servizio che consente al traffico di rete di passare da un ISP all’altro, raggiungendo ogni parte dell’Internet globale. Questa espansione è stata possibile grazie all’acquisizione di Lumen EMEA da parte di Colt che oggi possiede la parte EMEA di AS3356, il più grande backbone Internet a livello globale secondo CAIDA che consente a Lumen e Colt di continuare a servire i propri clienti con connettività IP leader del settore.

Inoltre, le dorsali IP più grandi, con un maggior numero di sistemi autonomi collegati, sono più resistenti ai guasti della rete, in quanto dispongono di più percorsi per raggiungere altre reti in caso di interruzioni.

Peter Coppens, VP Infrastructure and Connectivity Solutions, Colt Technology Services, ha dichiarato: “L’economia di Internet di oggi ha un valore di trilioni di dollari e necessita di un’infrastruttura Internet digitale potente e affidabile per sostenerla. Colt possiede la sezione EMEA della più grande backbone Internet del mondo e, pertanto, questa infrastruttura svolge un ruolo fondamentale nelle strategie di crescita dei nostri clienti che automatizzano e digitalizzano un numero sempre maggiore di servizi e guardano a nuovi mercati per incrementare le revenue. Espandendo e investendo nella nostra backbone Internet, contribuiamo a dare ai nostri clienti le migliori possibilità di successo“.

L’espansione della rete viene annunciata mentre Colt rafforza il suo impegno nell’AS3356, che gestisce insieme a Lumen. Colt e Lumen hanno avviato una partnership a lungo termine per la manutenzione e la gestione di questa rete IP in seguito all’acquisizione di Lumen EMEA da parte di Colt. La backbone Internet AS3356 manterrà la sua ampia portata globale, sottolinea l’azienda, consentendo a Lumen e Colt di continuare a servire i propri clienti con una connettività IP leader del settore.

Come ha spiegato Peter Coppens, “Attualmente nel mondo ci sono oltre 17 miliardi di dispositivi connessi via IP, che si prevede saliranno a quasi 30 miliardi entro il 2030. Pensate a quanti ne avete a casa vostra: il cellulare, la stampante connessa, il laptop, lo smart speaker, la smart TV, la console di gioco. Ognuno di essi si identifica con un indirizzo IP e alcuni di questi sono instradati su Internet. AS3356 è il network IP più grande del mondo, il che significa che vi sono collegati direttamente e indirettamente più indirizzi IP di qualsiasi altra rete. A seconda della vostra posizione, è molto probabile che abbiate transitato sulla nostra straordinaria rete globale senza nemmeno accorgervene“.

È possibile saperne di più su IP Transit e sul suo ruolo nel collegare l’economia digitale, sul sito di Colt.