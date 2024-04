HPE Aruba: i nuovi access point Wi-Fi 7 migliorano prestazioni e sicurezza

Hewlett Packard Enterprise (HPE) lancia i nuovi access point (AP) Wi-Fi 7 che offrono una capacità di traffico wireless fino al 30% superiore – dichiara l’azienda – rispetto ai prodotti della concorrenza. I nuovi AP rafforzano inoltre la sicurezza della rete e migliorano i servizi di localizzazione per fornire connettività alle applicazioni aziendali più esigenti in termini di AI, Internet of Things (IoT), localizzazione e sicurezza.

HPE Aruba Networking, tra i protagonisti del mercato wireless enterprise e 18 volte in testa nella classifica Gartner Magic Quadrant per Enterprise Wired and Wireless LAN Infrastructure, continua a innovare con i nuovi AP Wi-Fi 7 che superano i requisiti dello standard. Queste prestazioni sono ottenute grazie alla tecnologia hardware ultra tri-band brevettata da HPE, che utilizza completamente le bande a 5GHz e 6GHz per eliminare automaticamente i deleteri conflitti tra le diverse bande.

“Con oltre due decenni di leadership nell’innovazione Wi-Fi, HPE Aruba Networking continua il suo impegno nel fornire ai clienti quella connettività affidabile, sicura e ad alte prestazioni di cui hanno bisogno per raggiungere i loro obiettivi aziendali, che si tratti di offrire esperienze immersive ai fan o processi produttivi automatizzati”, ha dichiarato Stuart Strickland, Wireless Chief Technology Officer di HPE Aruba Networking. “I nostri AP Wi-Fi 7 non si limitano a migliorare le prestazioni e l’efficienza, ma diventano un hub IoT intelligente, in grado di garantire la sicurezza della rete, distribuire il carico di lavoro, definire l’ambiente e fornire una base per gli analytics aziendali e operativi”.

I nuovi AP HPE Aruba Networking, gestiti da HPE Aruba Networking Central , eliminano la necessità di implementare un overlay di rete IoT perché forniscono un supporto hardware integrato per un’ampia gamma di protocolli IoT come Zigbee e Bluetooth, o tramite doppia interfaccia USB. Gli AP forniscono inoltre una piattaforma di connettività sicura per l’aumento dei dispositivi IoT che le aziende implementano all’edge, come telecamere, sensori motori, sensori energetici e rilevatori di movimento.

Poiché i dispositivi IoT offrono una ricca fonte di dati per l’addestramento e l’inferenza dell’intelligenza artificiale, un ampio ecosistema di soluzioni aziendali di oltre 350 partner tecnologici di HPE può aiutare le aziende a raccogliere, proteggere, trasportare e sfruttare in modo efficiente i dati provenienti dall’IoT per fornire business insight in tempo reale, oltre a contribuire alla creazione dei loro data lake di intelligenza artificiale. Grazie a queste innovazioni, i dati possono essere utilizzati per addestrare e attivare i modelli di intelligenza artificiale per soluzioni quali la manutenzione predittiva, i gemelli digitali e le esperienze personalizzate dei clienti.

“L’ottimizzazione della connettività è ormai una mission fondamentale e i clienti vogliono costantemente fare investimenti mirati nella loro infrastruttura wireless, tenendo conto della necessità di rendere la rete a prova di futuro e di assicurare i risultati aziendali desiderati“, ha dichiarato Chris DePuy, analista principale di 650 Group. “Con l’enorme crescita dei dispositivi IoT, la richiesta di sicurezza “ubiqua” e la necessità di compatibilità con i dispositivi tradizionali, il Wi-Fi 7 offre la potenza di elaborazione, la flessibilità, la velocità, l’affidabilità e la capacità che le aziende di oggi cercano quando decidono di aggiornare la rete”.

Con il debutto degli AP Campus HPE Aruba Networking serie 730, le aziende possono massimizzare il valore dei loro investimenti wireless con caratteristiche che includono:

Il sistema di filtraggio UTB elimina le interferenze sui canali adiacenti nelle bande a 5GHz e 6GHz, massimizzando le prestazioni e la capacità e offrendo alle aziende la flessibilità di utilizzare entrambe le bande contemporaneamente. Maggiore sicurezza wireless – Il controllo degli accessi policy-based e i firewall applicativi Layer 7 si basano su una base di funzionalità wireless orientate alla sicurezza, come HPE Aruba Networking Central Client Insights per una migliore trasparenza dell’IoT e la segmentazione dinamica automatizzata, per offrire un accesso role-based per gli utenti e i dispositivi IoT. Altre caratteristiche includono nuove funzionalità di crittografia a livello di collegamento (l’aggiunta del supporto MACsec è prevista per ottobre 2024.), che estendono la protezione dei dati cablati all’AP, e una modalità di rete wireless personale che fornisce un onboarding sicuro e self-service dei dispositivi utente in spazi di aggregazione come i campus universitari.

– Gli AP HPE Aruba Networking serie 730 sono anche i primi a sfruttare il nuovo standard di localizzazione Wi-Fi, per servizi location-aware migliorati che offrono una precisione entro un metro, per casi d’uso in tempo reale, immersivi e industriali, oltre a supportare lo standard IEEE 802.11az per contribuire ad abilitare le reti di auto-localizzazione. Altre caratteristiche includono un ricevitore Global Navigation Satellite System (GNSS) e un sensore barometrico per la mappatura a livello del pavimento, che incorporano il Bluetooth Low Energy (BLE) 5.4 per dati di localizzazione IoT bidirezionali che possono aumentare il coinvolgimento degli utenti e tracciare beni preziosi per ridurre le perdite. Sostenibilità e risparmio energetico – Una modalità di risparmio energetico dinamico, alimentata dall’AI, aiuta a ridurre l’impronta energetica e i costi per le aziende.