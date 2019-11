Shopify, società nota per la sua piattaforma e i suoi strumenti per l’ecommerce, ha lanciato un nuovo tool per l’email marketing, denominato, in modo semplice e lineare, Shopify Email.

Che una piattaforma di commercio elettronico sia collegata in modo stretto alle attività di marketing digitale, e in particolare modo di email marketing, è abbastanza chiaro ed evidente. E non è quindi una sorpresa, né una novità, l’impegno da parte di Shopify per questo tipo di soluzione.

Lo scorso anno la società ha consolidato gli strumenti di questo tipo in un’unica posizione, con Shopify Marketing, che ha anche l’obiettivo di rendere più accessibili a tutti queste soluzioni, in modo che non si debba necessariamente essere un esperto di marketing per gestire campagne e far crescere il proprio business.

Shopify Email, ha spiegato l’azienda, è uno strumento di email marketing progettato in modo specifico per l’ecommerce, per aiutare le aziende a costruire relazioni significative con i propri clienti, in un panorama commerciale sempre più affollato.

Lo strumento prosegue nell’intento di rendere il marketing più accessibili a tutti gli imprenditori che hanno un’attività online. Con Shopify Email un’azienda può creare, eseguire e tracciare campagne di email marketing in modo nativo all'interno di Shopify Marketing. L’attività è semplificata mediante l’utilizzo di modelli di email fortemente personalizzabili, e con l’impiego degli asset del brand e dei contenuti dei prodotti del negozio già esistenti.

Inoltre, lo strumento consente di inviare email utilizzando il proprio nome di dominio praticamente senza alcuna configurazione richiesta. Shopify Email include anche analytics delle campagne, necessari per misurare l’efficacia, tra cui i tassi di apertura e di clic through delle email, oltre al numero di prodotti aggiunti ai carrelli e acquistati.

Costruita utilizzando le marketing app extensions lanciate dall’azienda lo scorso anno, Shopify Email è una delle tante app di marketing disponibili in Shopify. L’azienda ha anche stretto partnership con le maggiori piattaforme di advertising per consentire alle aziende di pubblicare annunci su Facebook, Google, Microsoft e Snapchat. Inoltre, tramite le API aperte, app di marketing di terze parti quali Seguno, Omnisend e SMSBump sono state integrate in Shopify.

Al momento, ha informato ancora la società, Shopify Email è disponibile per alcuni merchant selezionati e il prodotto avrà un roll out più ampio all'inizio del prossimo anno.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell'azienda.

