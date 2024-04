BigCommerce pensa in grande e lancia oltre 100 nuove funzionalità

BigCommerce, piattaforma e-commerce Open SaaS componibile per brand e rivenditori B2C e B2B, ha annunciato oggi più di 100 novità relative alla propria piattaforma, incluse nuove funzionalità e integrazioni, nell’ambito del lancio di The Next Big Thing. Tra le principali novità presentate dall’azienda:

Vendere a livello globale con facilità ed efficienza. Un’espansione globale di successo richiede esperienze di acquisto localizzate in linea con i propri acquirenti. BigCommerce rende più facili e veloci queste esperienze su larga scala.

Grazie alle potenti funzionalità di multi-storefront, ora i brand possono creare vetrine divise per continenti e paesi con ancora maggiori funzionalità relative alla localizzazione, tra cui lingua, contenuti, prezzi e promozioni, per aumentare le conversioni e ridurre i costi, il tutto da un back-end centralizzato da BigCommerce per una gestione facile ed efficiente.

Vetrine componibili straordinarie e veloci, senza complessità. Storicamente, il commercio headless e componibile ha spianato la strada a grandi prestazioni e brand experience uniche, ma ad un costo. Questi siti web sono sempre stati più costosi e più rischiosi da progettare, pianificare, implementare e gestire rispetto alle opzioni SaaS pronte all’uso. BigCommerce semplifica la creazione di soluzioni moderne e componibili con Catalyst e consente una facile gestione dei contenuti front-end con Makeswift.

Catalyst fornisce un punto di partenza semplificato per i clienti BigCommerce, gli sviluppatori di e-commerce e le agenzie partner per creare facilmente e rapidamente negozi online ad alte prestazioni e ottimizzati per la SEO utilizzando un’architettura componibile.

Sfruttare la potenza di BigAI per l’e-commerce. BigCommerce sta sfruttando la potenza dell’intelligenza artificiale per raggiungere gli obiettivi più ambiziosi dei brand, offrendo esperienze di acquisto basate sull’AI che aumentano il coinvolgimento, la conversione e i guadagni, accrescendo al contempo la produttività.

BigAI Copywriter sfrutta la modellazione generativa del linguaggio dell’intelligenza artificiale per redigere descrizioni di prodotti ottimizzate per la SEO e per attirare e convertire gli acquirenti in clienti fedeli.

Sfruttando l’integrazione nativa di Google BigQuery di BigCommerce, BigAI Predictive Analytics, un nuovo starter kit di machine learning di BigQuery, consente ai brand di prevedere il valore futuro dei nuovi clienti, aiutando a determinare quali strategie pubblicitarie attirano i clienti di maggior valore a lungo termine.

Vendere B2B a modo proprio. BigCommerce sta introducendo nuovi strumenti per migliorare l’esperienza dell’acquirente e massimizzare le vendite con le ultime funzionalità di personalizzazione, localizzazione e altro ancora.

La B2B Edition è ora disponibile a livello globale per vetrine singole e multiple, offrendo ai brand la possibilità di localizzare il percorso di acquisto B2B e migliorando l’esperienza di acquisto.

Prossimamente, per venire incontro alle esigenze delle aziende enterprise, BigCommerce renderà open source il suo popolare B2B Buyer Portal, che fornisce tutti i processi B2B fondamentali ottimizzati per le esigenze di questa tipologia di acquirenti.

Vendere senza ostacoli su tutti i canali. Con Feedonomics, sussidiaria di BigCommerce, vendere in qualsiasi luogo in cui le persone fanno acquisti è più facile che mai. I brand possono sincronizzare facilmente i propri dati per semplificare le vendite su tutti i canali con la soluzione di full-service feed management, leader a livello mondiale.

Con il lancio della event-driven real-time sync, i brand su Feedonomics possono ora massimizzare il proprio potenziale di vendita, migliorare la customer experience e soddisfare le esigenze di una clientela enterprise. Questa nuova funzionalità aiuta a prevenire la mancata approvazione delle inserzioni, l’overselling e la sospensione dell’account, garantendo aggiornamenti tempestivi per attributi chiave come l’inventario e i prezzi.

Massimizzare i tassi di conversione. I brand e i rivenditori su BigCommerce beneficiano già di alti tassi di conversione e ora l’azienda sta introducendo ulteriori miglioramenti per aiutare i marchi ad aumentare la conversione e superare i competitor con nuove soluzioni di pagamento passwordless, funzionalità promozionali più avanzate e personalizzazioni basate sull’intelligenza artificiale.

Riduzione dei costi grazie al miglioramento dell’efficienza operativa. BigCommerce offre sicurezza e conformità di livello enterprise senza i costi e le difficoltà della tecnologia tradizionale e l’azienda sta modernizzando la sua interfaccia utente per renderla più facile da usare.

Creato per gli sviluppatori dagli sviluppatori. In BigCommerce, la coerenza alimenta la creazione, motivo per cui l’azienda ha creato il proprio Developer Center pensando agli sviluppatori. Grazie a questo nuovo luogo di scambio centralizzato, ricco di documenti, guide, materiali informativi, strumenti e una comunità di esperti, BigCommerce diventa una piattaforma e-commerce per sviluppatori.

Il sistema di progettazione, BigDesign, fornisce un kit completo di strumenti. Include una libreria di modelli e una guida alla scrittura UX, progettata per unificare e migliorare le esperienze degli utenti sulla piattaforma BigCommerce e non solo.



BigCommerce ha svelato la lista degli aggiornamenti di The Next Big Thing nel corso del suo EMEA BigSummit a Londra, un momento di incontro per partner e clienti.

“L’innovazione parte con il cliente e con la comprensione dei suoi obiettivi. Motivo per cui siamo particolarmente entusiasti di presentare questi importanti progressi della piattaforma che aiutano i brand e i rivenditori a raggiungere più clienti, migliorare le conversioni e ridurre i costi”, ha affermato Troy Cox, Chief Product Officer di BigCommerce. “Dai rivoluzionari aggiornamenti sul composable e dalla nostra visione su BigAI fino agli sviluppi legati ad omnicanalità, vendita globale e B2B, tutto ciò che facciamo è volto a fornire a clienti e partner la flessibilità di operare secondo le proprie specifiche esigenze”.

“Questi sono aggiornamenti significativi per la nostra piattaforma che dimostrano come BigCommerce stia portando innovazione tra i propri clienti indipendentemente da ciò che vendono, dove vendono e a chi vendono”, ha affermato Cox. “Questi annunci riflettono la nostra filosofia di open commerce. Non vincoliamo i nostri clienti a una tecnologia proprietaria. Siamo flessibili e aperti, lavoriamo con i migliori partner e forniamo valore che favorisce l’engagement, la fedeltà e le conversioni”.