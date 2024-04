Alibaba.com: al via il programma per le donne imprenditrici europee

La piattaforma d’e-commerce business-to-business (B2B) globale Alibaba.com ha annunciato l’avvio dell’Academy for Women Entrepreneurs (AWE) sul territorio europeo, sottolineando il proprio impegno nella promozione della parità di genere a favore della crescita delle donne imprenditrici europee.

Per affrontare queste sfide, Alibaba.com ha realizzato il progetto AWE, un programma di formazione avanzata, mentoring e networking rivolto a donne titolari o co-proprietarie di imprese. Le partecipanti avranno l’opportunità di confrontarsi con chi affronta, come loro, le stesse sfide all’interno di una comunità dinamica formata da leader del settore, investitori e mentori per un periodo di 10 settimane.

Nel corso dell’iniziativa verranno realizzati moduli riguardanti la leadership, la negoziazione, la strategia, i modelli commerciali e finanziari, i finanziamenti, la comunicazione e altro ancora. Nel 2024, l’Academy accoglierà quaranta aziende guidate da donne provenienti da tutta Europa, tra cui Italia, Germania, Spagna, Francia e Regno Unito.

Il lancio di AWE fa leva sui risultati di un sondaggio Alibaba.com per conoscere l’opinione di 751 imprenditrici in Italia, Francia e Germania, e individuare quali siano le barriere e le sfide più determinanti per il loro successo. L’indagine, commissionata da Alibaba.com in collaborazione con Censuswide e condotta a livello paneuropeo, ha rivelato le molteplici sfide che le imprenditrici e le titolari d’azienda devono affrontare, in particolare quelle derivanti dai pregiudizi di genere. In generale, i risultati dell’Italia hanno mostrato una visione meno positiva in termini di uguaglianza di genere nell’imprenditoria, rispetto al più ampio contesto europeo.

In particolare, in Italia il 99% delle intervistate ha indicato le aspettative della società e gli stereotipi di genere come principali ostacoli per le imprenditrici (la percentuale più alta rispetto agli altri mercati presi in esame), mentre circa il 64% ha sottolineato che il genere è un fattore condizionante per il successo di un’impresa e oltre un terzo (38%) ritiene che la rappresentanza femminile nelle PMI sia insufficiente in tutta l’Unione Europea.

È interessante notare – sottolinea Alibaba.com – che aziende con meno dipendenti e un fatturato più basso hanno meno probabilità di percepire il genere come barriera al successo imprenditoriale, osservando un minore numero di casi in cui questo fosse ritenuto un ostacolo, un trend particolarmente incoraggiante. Il tutto sta ad indicare il potenziale ruolo di leadership delle PMI nella promozione dell’uguaglianza di genere. Tuttavia, la maggior parte delle donne leader intervistate – oltre il 70% – ha dichiarato di aver dovuto affrontare sfide in cui il proprio genere era considerato uno svantaggio.

“Dando alle donne imprenditrici gli strumenti e le conoscenze necessarie per potersi rafforzare, crediamo di poter contribuire finalmente a un’economia globale più inclusiva e prospera”, ha commentato Michela Rubegni, Marketing Director Europa di Alibaba.com.

“Con il lancio dell’iniziativa AWE, il nostro obiettivo è quello di attingere alla nostra esperienza ventennale nel favorire il commercio globale e fornire ai partecipanti il supporto, le risorse e le opportunità di networking necessarie per prosperare nel panorama competitivo odierno, superando gli ostacoli legati al genere. Non vediamo l’ora di entrare in contatto con tutti gli imprenditori disposti a unirsi a noi in questo entusiasmante viaggio di apprendimento e crescita”.

Secondo l’analisi di Alibaba.com, gli intervistati ritengono che le iniziative educative rivolte sia alle aziende sia alle scuole siano fondamentali per promuovere la diversità all’interno dell’ecosistema imprenditoriale, insieme all’aumento delle campagne di sensibilizzazione. Inoltre, le tre principali strategie individuate per migliorare la rappresentanza delle imprenditrici nei settori tradizionalmente più maschili vi sono: una maggiore visibilità delle imprenditrici nei media (45%), la creazione di gruppi di supporto che facilitino la risoluzione collaborativa dei problemi tra le imprenditrici (40%) e la difesa della parità di genere (43%).

Le candidature per AWE 2024 sono aperte fino al 28 giugno 2024 e l’inizio delle attività del programma è previsto in autunno. Per conoscere i requisiti di ammissibilità e presentare la propria candidatura, le aspiranti candidate possono visitare il sito ufficiale dell’AWE.

Le partecipanti avranno la possibilità di confrontarsi con una comunità dinamica di leader del settore, investitori e mentori che condividono la stessa visione, come rappresentanti delle reti Women on Boards e Women&Tech ETS, l’associazione di business angels Angels For Women (A4W), lo specialista della logistica DHL Express, l’azienda europea PayTech Nexi e l’operatore di piattaforme B2B Visable, oltre alle testimonianze di piccole imprese. Grazie a questa interazione, potranno acquisire preziose conoscenze e stabilire partnership strategiche per sbloccare percorsi di successo e crescita.

“Favorire l’imprenditorialità femminile è fondamentale sia per promuovere una società con minori disuguaglianze sia per assicurare lo sviluppo dei Paesi. Come Women&Tech® ETS siamo impegnati da oltre 15 anni nel valorizzare il talento femminile e promuovere progetti e azioni finalizzate alla lotta agli stereotipi e alla discriminazione di genere. Siamo entusiasti di aver trovato nel programma AWE partners che, come noi, desiderano lavorare attivamente per superare il gap di genere nell’imprenditoria, ancora troppo alto in Europa”, ha commentato Gianna Martinengo, Presidente di Women&Tech® ETS.

“Angels For Women ha scelto di supportare l’Academy for Women Entrepreneurs (AWE) di Alibaba.com, riconoscendo l’importanza cruciale della formazione e del networking nel superamento delle barriere che limitano le donne imprenditrici in Italia ed Europa nel raggiungere il successo. Siamo onorate di contribuire a un programma che, non solo potenzia le competenze individuali, ma crea anche una rete di sostegno fondamentale per la crescita professionale e personale delle partecipanti. Questo impegno si inserisce in un contesto più ampio di promozione di un cambiamento sistemico verso l’uguaglianza di genere nel settore imprenditoriale, una missione a cui teniamo particolarmente”, ha affermato Stefania Quaini, Managing Director di Angels For Women.