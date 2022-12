Servizi finanziari: le sfide per gli sviluppatori, per la trasformazione digitale

Le società di servizi finanziari stanno affrontando una pressione crescente per accelerare il loro percorso di trasformazione digitale al fine di migliorare l’esperienza dei clienti e tenere il passo della concorrenza: una ricerca realizzata da Couchbase, fornitore di piattaforme di database cloud, rivela le sfide principali affrontate dai team di sviluppo del settore.

L’83% dei responsabili IT di banche, assicurazioni e altri fornitori di servizi finanziari conferma che i team di sviluppo si trovano ad affrontare diverse sfide, tra cui la necessità di doversi occupare di molte attività in troppo poco tempo (54%) e la difficoltà di rispettare scadenze e requisiti di agilità (30%). Inoltre, più di tre quarti dei responsabili IT (77%) segnalano complicazioni nel supportare i team di sviluppo.

“Nella corsa al completamento dei progetti di trasformazione digitale gli sviluppatori devono bilanciare sicurezza dei dati sensibili con aspettative di accesso remoto ed esperienze digitali senza soluzione di continuità, complessità che mettono a rischio i progressi delle aziende. Le aziende devono riconoscere la loro dipendenza dagli sviluppatori e lavorare per fornire loro le giuste risorse e supporto. Senza progetti di digitalizzazione di successo, chi opera nel settore dei servizi finanziari resterà indietro rispetto alla concorrenza”, ha dichiarato Perry Krug, Director Shared Services di Couchbase.

L’indagine, condotta su 650 senior decision maker IT a livello globale – spiega Couchbase –, ha rilevato che la mancanza di risorse e comunicazione con i responsabili IT sta creando difficoltà, nonostante il notevole contributo che i team di sviluppo portano alle iniziative di trasformazione digitale e innovazione.

La ricerca, sottolinea Couchbase, ha evidenziato inoltre che:

Le società di servizi finanziari hanno difficoltà a supportare i team di sviluppo: i problemi principali che i responsabili IT devono affrontare includono la necessità di assicurarsi che abbiano sempre la tecnologia adeguata (33%), riassegnare rapidamente le risorse per lavorare su nuovi progetti quando necessario (29%) e investire in nuove tecnologie per facilitare le attività di sviluppo (29%). Inoltre, quasi un terzo (30%) non sa con certezza se i propri team siano in ritardo o in anticipo rispetto alla tabella di marcia.

Impegno del personale e nei progetti: i team di sviluppatori del settore finanziario sono cresciuti in media del 26% nell'ultimo anno, ma è cruciale mantenere motivazione e passione del personale. Si tratta di una sfida attuale, dato che quasi un quarto dei responsabili IT (22%) ha difficoltà a valutare se i team di sviluppo sono coinvolti ed entusiasti, segnalando calo di interesse o stanchezza.

Imparare dalla pandemia: un segnale positivo, il 35% degli intervistati afferma che la pandemia ha insegnato loro come potenziare i team di sviluppo. Affinché i progetti di trasformazione digitale abbiano successo, è però fondamentale che i responsabili IT continuino a concentrarsi sul potenziamento di questi professionisti.

Senza il giusto supporto, evidenzia Couchbase, i team di sviluppo nel finance non possono portare a termine la trasformazione digitale con la rapidità necessaria: il 29% degli intervistati ha confermato che il focus degli sviluppatori su agilità e innovazione è stato uno dei principali driver per il successo dei progetti di trasformazione digitale.

“L’ambizione digitale dei fornitori di servizi finanziari è destinata a fallire se non saranno in grado di supportare i team di sviluppo nella creazione di applicazioni eccellenti. In un mercato in rapida evoluzione, è necessario essere proattivi per raggiungere il successo”, continua Krug.

L’analisi completa è disponibile sul sito di Couchbase.