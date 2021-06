I servizi cloud di Reevo saranno protetti da Dartktrace

ReeVo ha stretto un accordo commerciale con Darktrace per incrementare la capacità di identificazione e risposta alle minacce cyber dei propri servizi cloud e di proporre ai clienti la tecnologia Darktrace, che grazie all’intelligenza artificiale è in grado di rilevare, indagare e rispondere autonomamente a minacce informatiche avanzate, tra cui quelle interne, esterne, ransomware e tentativi di accesso ai dati non autorizzati.

In questo modo, tutti i servizi cloud e hybrid cloud di ReeVo saranno protetti da un “sistema immunitario digitale” in grado apprendere, evolvere e rilevare, senza affidarsi a regole o precedenti supposizioni, i segnali deboli di un attacco.

Darktrace è una soluzione in grado di bloccare gli attacchi alla velocità delle macchine e di farlo con estrema precisione pur in presenza di una minaccia sconosciuta.

Per Antonio Giannetto, Fondatore e Amministratore Delegato di ReeVo. “Grazie a questa partnership saremo in grado di estendere i nostri servizi ad alto valore aggiunto ai clienti, permettendoci così di migliorare la nostra penetrazione del mercato delle Pmi, segmento maggiormente esposto ai cyber attacchi”.