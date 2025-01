ServiceNow rivoluziona la produttività aziendale con agenti AI orchestrati

ServiceNow presenta una serie di innovazioni basate sull’intelligenza artificiale che risolvono in modo autonomo le sfide aziendali più complesse. L’ultima innovazione della piattaforma ServiceNow funziona da torre di controllo degli agenti AI e rappresenta una postazione centrale che analizza, gestisce e governa l’ecosistema in rapida evoluzione degli agenti AI in ogni parte dell’organizzazione. Le innovazioni si basano sull’esperienza di ServiceNow, impegnata da oltre vent’anni nel promuovere la produttività di ogni persona e di ogni processo, gestendo attività complesse e incerte che l’automazione tradizionale non può risolvere.

Il nuovo AI Agent Orchestrator di ServiceNow garantisce che team di agenti AI specializzati collaborino tra attività, sistemi e dipartimenti per raggiungere un obiettivo specifico. Inoltre, migliaia di agent predefiniti per IT, customer service, HR e altre aree, oltre al nuovo AI Agent Studio per la creazione di agenti completamente personalizzati, sono pronti ad agire e promuovere una produttività esponenziale su larga scala.

A differenza di altre aziende, gli agenti AI di ServiceNow e le loro funzionalità sono integrati direttamente nella piattaforma ServiceNow, in modo che gli investimenti esistenti dei clienti in workflow, automazione e dati siano in grado di potenziare l’intelligenza artificiale agentica da subito. Gli agenti AI di ServiceNow ridefiniscono la produttività senza limiti, grazie all’accesso a miliardi di informazioni e milioni di automazioni, fonti di conoscenza e strumenti.

IDC prevede che nel 2025 il 50% delle organizzazioni utilizzerà agenti AI enterprise configurati per funzioni aziendali specifiche. Sebbene ciò prometta un futuro in cui gli agenti AI alleggeriranno il peso delle attività ripetitive e restituiranno alle persone il tempo di concentrarsi su attività di valore, molti degli agent di oggi sono semplicemente chatbot e non strumenti di intelligenza artificiale agentica. Questi agenti AI a funzione singola non sono all’altezza di una visione futura e aggiungono altre complessità come processi frammentati e informazioni isolate e bloccate in sistemi obsoleti.

ServiceNow ha integrato l’intelligenza artificiale agentica direttamente nella sua piattaforma e i suoi agenti AI hanno accesso a miliardi di informazioni e milioni di automazioni nelle istanze dei clienti. Questo permette agli agenti AI di apprendere rapidamente le conoscenze dell’azienda e iniziare subito a utilizzarle per intraprendere azioni efficaci. Gli agenti AI di ServiceNow comprendono e si adattano alle esigenze dell’organizzazione e intraprendono azioni autonome per portare a termine il lavoro. Grazie alla sua architettura unica, al modello di dati unico e alla piattaforma unica, l’approccio di ServiceNow all’intelligenza artificiale degli agenti aiuta a ottenere risultati più rapidi e intelligenti in ogni processo aziendale.

“In un futuro in cui milioni di agenti AI agiscono come una nuova forza lavoro digitale, ServiceNow funge da torre di controllo per gli agenti AI, portando ordine nel caos”. Afferma Antonio Rizzi, Area VP Solution Consulting, EMEA South ServiceNow. “L’intelligenza artificiale agentica, se non unificata, crea maggiore complessità all’interno di un’impresa. La capacità degli agenti AI di ServiceNow di lavorare insieme su attività che provengono da più sistemi e dipartimenti si distingue in maniera determinante. Grazie a un’unica postazione per orchestrare gli agenti e prevenirne la proliferazione, i nostri agenti AI collaborano come partecipanti attivi al lavoro, agendo come vere e proprie estensioni delle controparti umane.”

Servicenow dirige l’orchestra AI

In questo nuovo mondo di intelligenza artificiale agentica, la piattaforma ServiceNow funziona come una torre di controllo per gli agenti AI e connette ogni angolo dell’organizzazione, consentendo al nuovo AI Agent Orchestrator di ServiceNow di migliorare il modo in cui le aziende operano, trasformando gruppi di agenti AI in una sinfonia che lavora verso un obiettivo comune. A differenza degli agenti AI a funzione singola che completano solo semplici attività di conversazione, il nuovo ServiceNow AI Agent Orchestrator consente la comunicazione tra agent e il coordinamento centralizzato. Questo garantisce che gli agenti AI condividano in modo efficiente le informazioni e prendano in carico le attività indipendentemente da dove inizia il processo, diventando indispensabili per la gestione di workflow complessi.

Ad esempio, l’onboarding di un nuovo cliente o la valutazione di un incidente di sicurezza di rete sono eventi regolari per molte aziende, ma non sono processi semplici. L’inserimento corretto di un solo nuovo cliente richiede il coordinamento di più reparti, dalla raccolta delle informazioni per i contratti alla gestione delle richieste tramite i team di supporto. AI Agent Orchestrator aiuta a garantire che gli agenti AI specializzati, che gestiscono ognuna di queste attività, collaborino per raggiungere l’obiettivo più ampio: far sì che un nuovo cliente sia operativo senza problemi. Quando si verifica un problema di rete, AI Agent Orchestrator gestisce agenti AI personalizzati attingendo da più fonti come software di gestione della rete, informazioni sulla sicurezza, sistemi di gestione degli eventi, monitoraggio delle prestazioni delle applicazioni e altre ancora, per lavorare insieme e fermare il problema sul nascere, identificando la criticità. Inoltre, crea ed esegue un piano di risoluzione, una volta approvato da un operatore di rete umano.

Nuovi agenti AI per il futuro dell’AI

ServiceNow ha migliaia di agenti AI sulla Now Platform e continua a implementarne di nuovi ogni giorno. Inoltre, grazie a un ecosistema di partner leader del settore, tra cui Accenture, Cognizant e Deloitte, che creano e rilasciano attivamente nuovi agenti AI sul ServiceNow Store, ServiceNow supporta una combinazione senza pari di casi d’uso e funzionalità degli agenti AI che alimentano i milioni di processi aziendali che i suoi clienti affrontano ogni anno.

A differenza di altri agent legati a cloud individuali o fonti dati limitate, gli agenti AI di ServiceNow hanno un vantaggio competitivo unico: 20 anni di dati e risultati nel campo dell’automazione, elaborati dalla risoluzione delle sfide più complesse dei workflow aziendali. Grazie agli insight provenienti da fonti strutturate e non strutturate, i clienti dispongono di agenti ai produttivi fin dal primo giorno. Il lancio di ServiceNow AI Agent metterà a disposizione migliaia di agenti ai pre-addestrati per IT, customer service, HR e altro ancora per agire e automatizzare i processi aziendali critici a una velocità senza precedenti.

Costruire i proprii Agenti AI con AI Agent Studio

Il nuovo ServiceNow AI Agent Studio estende la potenza dell’intelligenza artificiale degli agent a tutti gli utenti dell’azienda, consentendo alle organizzazioni di creare e distribuire agenti AI personalizzati integrati con workflow e dati a livello aziendale attraverso un’interfaccia intuitiva, basata sul linguaggio no-code. I clienti indicano semplicemente il risultato che desiderano ottenere, il ruolo degli agenti AI e i processi che desiderano creare tramite istruzioni in linguaggio naturale, no-code, e AI Agent Studio creerà un team di agenti AI, gestito da AI Agent Orchestrator, pronto a lavorare immediatamente per una maggiore efficienza aziendale. La piattaforma può anche guidare gli utenti attraverso la creazione, il test e l’attivazione di agenti AI per casi d’uso personalizzati. AI Agent Studio si integra perfettamente con gli strumenti di automazione già presenti sulla Now Platform come competenze, flussi e processi, offrendo alle organizzazioni la flessibilità di personalizzare gli agenti AI per soddisfare esigenze specifiche.

Workflow Data Fabric fornisce agli agenti AI informazioni arricchite, per raggiungere risultati trasformativi

Gli agenti AI di ServiceNow consentono ai clienti di raggiungere risultati trasformativi grazie a una impareggiabile capacità di accedere ai dati a livello aziendale. Workflow Data Fabric di ServiceNow consente agli utenti di connettersi e consumare senza problemi dati aziendali strutturati e non strutturati, indipendentemente da dove risiedono. Questa unificazione fornisce maggiore intelligenza alle persone e agli agenti AI di ServiceNow, che agiscono così sulla base di informazioni fruibili in tempo reale, ottenendo workflow più intelligenti che risolvono sfide aziendali reali. Inoltre, le integrazioni zero copy con Workflow Data Fabric consentono alle aziende di connettersi in modo sicuro alle proprie fonti dati senza spostare o duplicare i dati.

Le nuove partnership con Google Cloud estendono le capacità di Workflow Data Fabric, fornendo agli agenti di intelligenza artificiale una base dati ancora più completa per identificare modelli, ricavare insight ed eseguire workflow intelligenti, il tutto su un’unica architettura e un unico modello dati della Now Platform.

Alzare il livello dell’intelligenza artificiale agentica di livello enterprise

I complessi processi aziendali di oggi richiedono un’innovazione coraggiosa basata sulla responsabilità e sulla compliance. ServiceNow definisce un nuovo standard per l’intelligenza artificiale aziendale, offrendo soluzioni che ridefiniscono il modo in cui esseri umani e macchine lavorano insieme.

Disponibile a marzo, la suite completa di funzionalità intelligenti di ServiceNow AI Agents, inclusi AI Agent Orchestrator e AI Agent Studio, sarà inclusa senza costi aggiuntivi per tutti i clienti Pro Plus ed Enterprise Plus. Il modello di costo a consumo continuerà a dare priorità alla flessibilità, aumentando il valore dei pacchetti di intelligenza artificiale generativa ServiceNow già in uso presso i clienti.

La recente acquisizione da parte di ServiceNow di Cuein, una piattaforma di analisi dei dati di conversazione AI native, mostra come la roadmap di ServiceNow AI Agent prosegua e come ServiceNow continui a innovare per i suoi quasi 1.000 clienti AI agent.

ServiceNow è l’unica piattaforma con all’attivo uno storico di miliardi di workflow eseguiti e si distingue nelle integrazioni di intelligenza artificiale agentica per l’intero ecosistema aziendale. Solo ServiceNow ha la potenza, la semplicità e le funzionalità enterprise-ready adatte a questo periodo storico. A ogni livello, gli agenti AI di ServiceNow offrono funzionalità impareggiabili per la moderna business transformation basata sull’intelligenza artificiale.