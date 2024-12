ServiceNow e AWS accelerano la trasformazione AI

ServiceNow e Amazon Web Services (AWS) hanno annunciato una collaborazione strategica ampliata che introduce nuove funzionalità per accelerare la trasformazione aziendale guidata dall’AI in ogni angolo dell’azienda.

Un nuovo connettore consente di utilizzare senza problemi i modelli multimodali sviluppati e addestrati su Amazon Bedrock per i flussi di lavoro alimentati da GenAI nella piattaforma Now. Altre soluzioni di automazione e integrazioni per la gestione degli incidenti di sicurezza e degli appalti sono ora disponibili su AWS Marketplace. Approfondendo la collaborazione con AWS ed espandendosi geograficamente in Canada e in Europa, le aziende stanno aumentando il valore per i clienti in settori chiave, tra cui telco, tecnologia, servizi finanziari, istruzione e vendita al dettaglio, con l’obiettivo di raggiungere tale traguardo nel 2025.

La connessione dei modelli Amazon Bedrock a ServiceNow consente alle imprese di potenziare lo sviluppo e l’implementazione di soluzioni GenAI. Il nuovo connettore consente ai clienti di connettersi ai modelli di terze parti di loro scelta, in base alle esigenze specifiche del flusso di lavoro, come la sintesi, l’analisi avanzata o la generazione di codice. I dati rimangono privati e sicuri grazie a ServiceNow e AWS, e i clienti possono configurare l’integrazione in modo semplice e veloce.

“La nostra partnership con AWS sta accelerando la trasformazione del business per i nostri clienti”, ha dichiarato Paul Fipps, presidente degli account strategici di ServiceNow. “Oggi più che mai, le organizzazioni richiedono soluzioni integrate end-to-end che migliorino l’esperienza degli utenti e ottimizzino gli investimenti tecnologici. Insieme, i flussi di lavoro GenAI di ServiceNow e le funzionalità cloud di nuova generazione di AWS mantengono questa promessa”.

“Siamo impegnati a mettere a disposizione dei nostri clienti gli strumenti e le risorse migliori del settore, sfruttando AWS Marketplace per costruire, distribuire e scalare GenAI”, ha dichiarato Chris Grusz, Managing Director di Technology Partnerships di AWS. “Collaborando con ServiceNow, aiutiamo i nostri clienti aziendali ad accelerare l’adozione di GenAI e a ottenere il massimo valore dai loro investimenti nel cloud”.

Da Servicenow soluzioni integrate in espansione, ora disponibili su AWS Marketplace

Oggi ServiceNow annuncia anche la disponibilità di nuove soluzioni su AWS Marketplace, un catalogo digitale che contiene migliaia di annunci di software di fornitori indipendenti che facilitano la ricerca, il test, l’acquisto e l’implementazione di software che girano su AWS.

Integrazione di ServiceNow Security Incident Response con AWS Security Hub: i risultati di sicurezza di AWS Security Hub vengono utilizzati per automatizzare la creazione di incidenti di sicurezza in SecOps sulla piattaforma Now, spesso con una risposta più rapida ed efficiente. Gli incidenti e i risultati risolti vengono aggiornati automaticamente in AWS Security Hub.

Integrazione con Amazon Business Procurement: integrazione di Amazon Business Procurement con ServiceNow Procurement Operations per consentire una maggiore visibilità sui fornitori approvati, le richieste di acquisto, le modifiche dei prezzi, la conferma degli ordini e le notifiche di spedizione. Ciò semplifica l’approvazione e l’onboarding di Amazon Business come fornitore dell’azienda e fornisce una governance integrata e criteri di approvvigionamento per gli utenti della piattaforma Now.

Accelerazione dei risultati aziendali e massimizzazione degli investimenti nel cloud.

Questo annuncio si basa sulla continua collaborazione tra ServiceNow e AWS, che porta le funzionalità cloud avanzate di AWS alle soluzioni innovative della Now Platform, aiutando i clienti ad accelerare i risultati aziendali, a realizzare il valore del cloud, a migliorare le esperienze digitali e a reimmaginare i flussi di lavoro basati su GenAI. Una serie di clienti aziendali globali, tra cui Bell Canada, Boomi e Pearson, stanno già riscontrando un notevole valore e un significativo risparmio sui costi.