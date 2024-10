ServiceNow investe in Italia con due nuovi Data Center a Milano e Roma

ServiceNow ha aumentato gli investimenti dedicati alle infrastrutture data center in tutta l’area EMEA e presenta due nuovi data center a Milano e Roma.

L’investimento mira a soddisfare la crescente domanda nella regione e contribuisce ad aumentare l’agilità dei clienti, ne migliora la produttività e permette loro di lavorare meglio, grazie a una infrastruttura altamente innovativa. I data center saranno a disposizione dei clienti ServiceNow alla fine di ottobre.

In Italia l’economia digitale cresce rapidamente. Con 1,9 miliardi di euro investiti in infrastrutture digitali e cloud nell’ambito del PNRR le aziende stanno adottando sempre più soluzioni cloud per promuovere l’efficienza e il time-to-value.

“Grazie alla nostra piattaforma AI e alla maggiore capacità cloud che offriamo con due nuovi data center, siamo in grado di supportare ancora di più il rapido ritmo di trasformazione che sta vivendo l’economia italiana e ne siamo entusiasti”, afferma Filippo Giannelli, AVP Italy and Israel at ServiceNow. “Il cloud italiano di ServiceNow faciliterà ulteriormente la transizione digitale delle aziende e migliorerà la competitività del nostro crescente ecosistema di partner e clienti, sia nel settore pubblico sia privato”.

L’apertura dei due data center a Milano e Roma continuerà a supportare la business transformation in tutti i settori, espandendo la capacità del servizio cloud di ServiceNow in Europa, Medio Oriente e Africa per tutti quei i clienti e partner che hanno sede in Italia o attività nell’intera regione.

Negli ultimi dieci anni, ServiceNow Italia e il suo ecosistema di partner sono cresciuti in modo significativo e, oggi, oltre l’85% delle principali organizzazioni del Paese quotate in borsa collabora con l’azienda. Una vasta comunità di esperti globali e specialisti locali lavora già con clienti di tutti i settori, tra cui Lavazza e Amplifon, con l’obiettivo di guidare le loro trasformazioni strategiche grazie alla piattaforma AI nel cloud di ServiceNow.